Ropa blanca de Wimbledon: Con la tradición no se juega

le exigen un atuendo blanco cuando se entrena allí.

No me molesta en absoluto. De hecho, me gusta, dijo Paul.

Una jugadora dijo que siempre le preocupa ensuciarse el uniforme cuando come. Algunos se quejan de tener que conseguir ropa nueva para poder jugar en Wimbledon. Otros se entusiasman con la idea de lucir blanco.

Es muy elegante. Ojalá mantengan esta tradición para siempre. Es algo distinto. No es necesario ver siempre colores en la ropa, comentó Mihaela Buzarnescu, una rumana que cayó ante Coco Gauff la semana pasada.

Los organizadores les llaman la atención a quienes violan el espíritu de las reglas relacionadas con la ropa. En 2013, por ejemplo, Roger Federer, quien ganó ocho veces este torneo, se presentó con zapatillas con suelas anaranjadas muy llamativas a su partido de la primera ronda. Se le recordaron las reglas y cambió de calzado en la segunda ronda. Perdió ese encuentro en lo que constituyó su eliminación más temprana en un torneo grande en una década.

En el 2007, Tatiana Golovin jugó con ropa interior roja y en la conferencia de prensa un periodista le dijo, ¿te puedo preguntar por tus calzones rojos?.

¿Quéééé?, respondió la tenista, incrédula.

¿Qué si podrían actualizarse un poco? Sí, claro. Estamos en 2022, expresó Jessica Pegula, octava cabeza de serie que llegó a la cuarta ronda por primera vez. Pero son solo dos semanas en que tenemos que hacerlo. Es parte de lo que hace que Wimbledon sea Wimbledon.