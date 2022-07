EEUU visita a Cuba en un 4 de julio

Las ceremonias de los himnos en las competencias deportivas han sido algo tradicional en los cientos de partidos de la extensa carrera de Jim Boylen, como jugador y entrenador, con los dos equipos alineados en el centro de la cancha para la ceremonia protocolaria.

Muchas veces no llega a ser un evento memorable. Ese no será el caso este lunes.

Boylen y un grupo de jugadores de la selección de Estados Unidos de baloncesto y sus entrenadores escucharán el himno nacional al celebrar su día de independencia, en la Habana, un lugar en el que pocos estadounidenses han estado.

Estados Unidos disputará un partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo el lunes por la noche en Cuba. Los estadounidenses abrieron la ventana de dos juegos eliminatorios el viernes con una victoria en Puerto Rico y pasaron el fin de semana en La Habana preparándose para el enfrentamiento.

Nunca he hecho algo como esto. Y eso es lo que les he dicho a estos muchachos. Es un grupo que ellos escogieron jugar estos dos partidos, como visitantes, en lo que llamo territorio enemigo. Y ellos decidieron pasar el 4 de julio, en La Habana, cuando no tenían que hacerlo, dijo Boylen.

Estados Unidos tiene marca de 30-1 de por vida contra Cuba en partidos entre sus selecciones de mayores. Su única derrota fue en los Juegos Panamericanos de 1971.