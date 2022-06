¿Podrá Roglic destronar a Pogacar en el Tour de Francia?

pese a que sufrió una caída en los primeros compases de la clásica de un día.

Creo que estoy en un buen nivel, sin mucha diferencia en comparación al año pasado, dijo Pogacar el jueves. Me siento más confiado, me siento más fuerte, pero ya se verá si es cierto o no.

Pero Roglic también exhibió su fuerza cuando ganó la Critérium del Dauphiné este mes luego de una dramática victoria en la París-Niza en marzo.

Roglic fue auxiliado de manera brillante en la Dauphiné por su compañero en Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, un experto en ascensos. Vingegaard quedó visiblemente emocionado tras ver a los aficionados daneses corear su nombre en Tivoli Garden en Copenhague el miércoles. El viernes, volverán a vitorearlo en la primera etapa en la capital danesa.

Mientras trabajemos juntos, creemos que podemos superar (a Pogacar), aseguró Roglic. Somos un equipo fuerte y tenemos muchas virtudes".

Jumbo-Visma cuenta con Vingegaard, subcampeón del Tour el año pasado, como colíder en caso de que Roglic no aguante el ritmo. Pogacar es el indiscutido número uno del UAE Team Emirates.

Es una gran diferencia tener a dos en comparación con uno. Muchas cosas pueden suceder en la Gira, hay mucho estrés, reconoció Vingegaard. Realmente queremos tener a dos líderes y creemos que podemos pelear con Pogacar.

Se hicieron más cercanos en la Dauphiné al compartir unas cervezas tras las etapas en el balcón del hotel.

Jonas es muy fuerte, somos fuertes de manera individual, entonces todo el equipo es fuerte, insistió Roglic. Somos muy buenos amigos.

Roglic se ha llevado las últimas tres ediciones de la Vuelta de España, pero se le recuerda por su devastadora derrota en el Tour de 2020 ante Pogacar.

El danés Steven Kruijswijk y el estadounidense Sepp Kuss serán los escuderos de Roglic en las montañas. Necesitará esa ayuda frente a Pogacar, dos veces ganador de la clasificación al mejor escalador.

En tanto, su compañero Wout van Aert saldrá en busca del maillot verde como el mejor velocista. Pero el corredor belga, un especialista en competencias de un día y excampeón del mundo en ciclocrós, se está recuperando de una dolencia en la rodilla.

Otro candidato al título es el australiano Ben O'Connor, quien fue cuarto en la edición de 2021 y no esconde sus ambiciones. El año pasado fue mi irrupción, ahora está clara la dirección que busco, dijo el ciclista de AG2R Citrí¶en.

LA RUTA

Esta edición contará con el retorno de los adoquines de la París-Roubaix y seis etapas de montaña con cinco metas en ascenso, incluyendo el famoso ascenso de Alpe d'Huez con sus 21 curvas cerradas.

Antes de alcanzar la cima, el pelotón pasará junto a la estatua de La Sirenita en Copenhague el viernes, en una contrarreloj de 13 kilómetros.

La segunda etapa será para los velocistas. Cubrirá una distancia de 202 kilómetros de la ciudad portuaria de Roskilde a Nyborg, en la parte central de Dinamarca.

Podrían encontrar viento, como en la tercera etapa, que saldrá en Vejle en la Península de Jutlandia y meta en Sonderborg al sur de Dinamarca, 182 kilómetros de recorrido llano.

Tras un día de viaje a Francia, los ciclistas tendrán dos pequeñas subidas el martes en una ruta entre la ciudad costera de Dunkerque y Calais.

El Tour femenino iniciará en la Torre Eiffel el 24 de julio y tendrá ocho etapas, incluyendo el prestigioso final en Planche des Belles Filles.

Annemiek van Vleuten, del equipo Movistar, asoma entre las contendientes. Cuenta con tres campeonatos del mundo y una medalla olímpica de oro en la contrarreloj, junto a varios títulos de carreras de un día.