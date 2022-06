Wimbledon: Tan se baja de dobles y enfurece a su compañera

Un día después de que eliminó a Serena Williams en Wimbledon, en su debut en el Grand Slam de césped, Harmony Tan sorprendió y enfureció a su compañera de dobles al anunciar que se daría de baja del torneo el miércoles por una lesión en el muslo.

La francesa Tan, 115mo del mundo y que superó el martes por 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) a la campeona de 23 citas de Grand Slam, debía hacer pareja con Tamara Korpatsch en su primer encuentro de dobles el miércoles.

Me envío un mensaje de texto recién esta mañana. Me hizo esperar hasta una hora antes del inicio del partido, escribió la alemana Korpatsch en Instagram. Estoy muy triste, decepcionada y muy molesta de que no podré disputar mi primer Grand Slam de dobles".

Realmente es injusto para mí... No lo merezco.

Tan enfrentará a la española Sara Sorribes Torbo (32da del ranking mundial) en la segunda ronda del cuadro de sencillos el jueves. Sorribes Tormo avanzó al vencer por 6-2, 6-1 a la estadounidense Christian McHale.

Tan, de 24 años, se ubica 611ma en el ranking de dobles y nunca ha disputado esa modalidad en Wimbledon. Korpatsch, de 27 años y 298ma en dobles, perdió la primera ronda del torneo individual y nunca ha disputado un encuentro de dobles en un Grand Slam.

Tan estuvo a dos puntos de perder con Williams, la siete veces campeona de Wimbledon que no había disputado ningún duelo de sencillos desde que se lesionó hace un año en la primera ronda en el All England Club.

El enfrentamiento duró 3 horas y 11 minutos.

Si estás fundida tras un partido de 3 horas el día anterior, no puedes jugar profesionalmente. Es mi opinión, agregó Korpatsch.

Tan y Korpatsch tenían programado enfrentar a Nadiia Kichenok y Raluca Olaru (15tas preclasificadas) el miércoles en la primera ronda del torneo de dobles. Fueron reemplazadas en la llave por Valentini Grammatikopoulou y Peangtarn Plipuech.