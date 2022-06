Piquet se disculpa con Hamilton por comentario 'torpe'

y Max Verstappen en el Gran Premio Británico del año pasado.

Me disculpo sinceramente con todos los que se sienten afectados, incluido Lewis, quien es un piloto increíble, añadió Piquet. Pero la traducción en algunos medios que ahora está circulando en las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad, y tengo la disposición de aclarar mi forma de pensar al respecto.

El comentario de Piquet no tuvo repercusión en su momento, pero súbitamente se hizo viral el lunes, después de que Piquet pasease al presidente brasileño Jair Bolsonaro por Brasilia. Piquet es un firme partidario de Bolsonaro, quien busca la reelección.

Luego que los comentarios de Piquet resurgieron esta semana, Hamilton clamó por un cambio de las mentalidades arcaicas.

La F1 y la Federación Interncional de Automovilismo también condenaron el lenguaje racista.

Esto va más allá del lenguaje. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar, no tienen lugar en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y sido acosado toda mi vida, expresó Hamilton en un tuit el martes. Ha habido suficiente tiempo para cambiar. Llegó la hora de tomar medidas.