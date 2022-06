Canelo va por el KO para sentenciar trilogía con Golovkin

La primera pelea terminó en empate y luego Saúl Canelo ílvarez ganó por decisión dividida en la revancha.

¿Será el momento para que un nocaut en el tercer capítulo tercie de una vez por todas la feroz rivalidad entre el astro mexicano y Gennady Golovkin?

Desde el primer asalto voy a salir a buscar mi pelea, buscar el nocaut", dijo ílvarez el martes en una entrevista con The Associated Press. Tendré que arriesgar. No tengo otra. Busco la grandeza".

Golovkin apuesta a la vulnerabilidad de ílvarez cuando completen su trilogía de combates el 17 de septiembre en Las Vegas.

Yo prefiero no pensar en nocauts. No es el mejor plan", dijo el kazajo a la AP. El boxeo es un deporte peligroso. Hay que defenderse bien.

ílvarez (57-2-2, 39 nocauts) viene de sufrir su primera derrota en nueve años, vapuleado cuando subió de peso para retar al campeón semipesado Dmitry Bivol en mayo.

Golovkin, quien peleará en las 168 libras por primera vez, asegura que sólo vio las imágenes más destacadas de la victoria de Bivol, pero quedó con la percepción de que ílvarez no estaba del todo preparado para pelear en las 175 libras.

Me pareció que no fue el mejor Canelo", dijo Golovkin. Probablemente no se tomó en serio esa pelea, no se preparó mentalmente para esa pelea. Está será distinta".

ílvarez reconoció que la derrota ante Bivol me dolió mucho. Indicó que su preparación no fue la ideal, pero no quiso entrar en detalles sobre lo que hizo quedarse sin fuerza en los últimos asaltos.

De que duele, duele", dijo ílvarez. Como uno celebra sus triunfos y todo eso tipo de cosas, pero también hay tomar las derrotas y ponerte los pantalones bien puestos y seguir adelante. Cuando buscas grandeza te vas a encontrar muchos baches. Te vas a caer y te vas a levantar a lo mejor no una, pero diez veces.

ílvarez y Golovkin llevan desde 2017 en un constante cruce de reproches.

Eso quedó en evidencia el encararse dos veces ante la prensa en Los íngeles y Nueva York durante la última semana para promover el pleito. También lo hicieron en el Yankee Stadium, donde hicieron lanzamientos ceremoniales previo a un juego.

Parar ílvarez, esta pelea es personal para él debido a que Golovkin (42-1-1, 37 nocauts) se ha comportado irrespetuosamente al hacer fuerza por una tercera pelea tras la que disputaron en septiembre de 2018.

En Los íngeles, Golovkin mencionó el interés de ílvarez por el golf. Algunas voces atribuyeron al pasatiempo parte de la culpa por su derrota en mayo.

No me irrita. Hay que gente siempre, ganes o pierdas, hagas lo que hagas, pelees con los mejores, no quedará contenta, dijo ílvarez. Yo practicaba gol cuando gané el campeonato (súper mediano) hace tres años.

Ahora quiere derrotar por la vía del nocaut y mandar al retiro al campeón de 40 años.

Quiero acabar con su carrera, dijo.

Golovkin asegura que ílvarez habla de más.

Me cuesta entender para qué dice todo eso", señaló. No pienso en él, me he olvidado de él. Está perdido.

Lo que le motiva es poder completar la trilogía, uniéndose a otras como Alí-Frazier o Leonard-Durán.

Hasta las revanchas no se dan con frecuencia. Será un evento histórico", dijo Golovkin.

ílvarez también se entusiasma: Ya tuvimos dos peleas que están en los libros. Una más y será la mejor de las tres. Sin duda que todos la van a disfrutar.