Pérez, a lista de lesionados de Reales por lesión en pulgar

Salvador Pérez, el cátcher estelar de los Reales de Kansas City, se sometió a una cirugía en el pulgar de la mano izquierda el viernes e ingresó en la lista de los lesionados por 10 días.

La operación reparó el ligamento cubital colateral del pulgar. Se espera que el receptor necesite ocho semanas para recuperarse, explicó el manager Mike Matheny.

Hemos puesto ese tiempo como una aproximación, pero uno siempre tiene que esperar a ver cómo se siente alguien, cómo se recupera desde el comienzo, dijo el piloto.

Normalmente, cuando escucho que pasa algo en e pulgar y me dicen que habrá cirugía, me preparo para no tener a alguien por el resto de la campaña. Así, cualquier cosa que escuchemos de algo que ocurra más pronto será una buena noticia para nosotros.

Pérez, de 32 años, se perdió nueve compromisos por un esguince del pulgar de la mano izquierda al comienzo de esta temporada. El martes, abandonó el juego, una victoria sobre los Angelinos de Los íngeles, por el problema en el ligamento.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas, Pérez está bateando para .211, el peor promedio de su carrera, con 11 jonrones, un año después de liderar las mayores con 48 vuelacercas y 121 producidas.