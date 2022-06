Magic recluta a Banchero como 1ra selección del draft de NBA

Durante semanas, la pregunta de cara al draft de la NBA giró en torno de si la primera selección sería para Paolo Banchero, Chet Holmgren o Jabari Smith Jr.

La respuesta llegó finalmente el jueves. Y ni siquiera Banchero la sabía sino hasta momentos antes del anuncio.

Tenía la sensación, a partir de la información que se me había dado, de que todo estaba en el aire, dijo Banchero. "En Orlando no estaban seguros todavía, así que debía prepararme para lo que fuera.

No supe que me elegirían sino hasta unos 20 segundos antes de que el comisionado subiera al escenario. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en esto. Simplemente ocurrió. No puedo creerlo, pero estoy listo.

El Magic de Orlando reclutó al jugador de primer año de Duke con la primera selección del draft de la NBA.

Tras llevar a los Blue Devils al Final Four en la última temporada del entrenador Mike Krzyzewski, el alero de 2,08 metros de estatura fue el primer mencionado por el comisionado de la NBA Adam Silver, superando a sus colegas aleros de primer año Jabari Smith Jr. y Chet Holmgren.

Banchero, quien portó un traje púrpura con brillo, recibió una fuerte ovación dentro del Barclays Center, lugar en el que Duke perdió la final del Torneo ACC.

El Magic eligió primero por cuarta ocasión y lo ha hecho bien las veces anteriores. Seleccionó a Shaquille O'Neal en 1992, canjeó los derechos de Chris Webber por Penny Hardaway al año siguiente y optó por Dwight Howard en el 2004.

Eventualmente todos alcanzaron las Finales de la NBA con el Magic.

Holmgren fue el segundo seleccionado, con destino en el Thunder de Oklahoma City después de que el jugador de 2,13 metros lideró la Conferencia de la Costa Oeste en bloqueos, rebotes y porcentaje de tiros con Gonzaga.

Lució elegante con su traje negro, pero posiblemente necesitará uno más grande si quiere triunfar en la NBA. Las estadísticas oficiales muestran que pesa 88 kilogramos, muy poco todavía para destacar como profesional.

Los Rockets de Houston se llevaron a Smith en la tercera posición, felices de contar con el jugador que muchos creían se iría primero. El alero de 2,08 metros, procedente de Auburn, encaja perfectamente en el juego actual de la NBA, puede defender todas las posiciones de interior y cuenta con una puntería que le permite encestar el 42% de sus triples.

El alero Keegan Murray, quien tuvo una gran mejoría en su segundo año en Iowa, saltó a la cuarta posición con los Kings de Sacramento. Los Pistons de Detroit eligieron en el quinto puesto al atlético base de Purdue Jaden Ivey, un año después de que obtuvieron a Cade Cunningham con el número 1.

Antes de que iniciara el draft, Silver felicitó a los Warriors de Golden State en su reciente campeonato de la NBA y les recordó a los aficionados que la base de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green se formó en el draft.

Los primeros equipos en el draft necesitan ayuda y ya cuentan con selecciones altas en su alineación. Habrá que esperar para saber si la fórmula de los Warriors les funciona.

Benedict Mathurin, canadiense que jugó en Arizona, llegó a Indiana con la sexta selección. Siguieron los Trail Blazers de Portland, con Shaedon Sharpe, de Kentucky.

En el octavo sitio, Dyson Daniels, de la Liga G, fue tomado por Nueva Orleáns. Enseguida, San Antonio se hizo de Jeremy Sochan, de Baylor.

La décima selección fue par Washington, que optó por Johnny Davis, de Wisconsin.