McIlroy y Poston lideran el Travelers Championship

Rory McIlroy se sobrepuso a una sinusitis para terminar con 8 bajo par y 62 golpes el jueves, con lo cual comparte el liderato con J.T. Poston tras la primera ronda en el Travelers Championship.

Luego de terminar en la quinta posición el domingo en el U.S. Open, una semana después de ganar el Abierto de Canadá, McIlroy, segundo de la clasificación mundial, tuvo una ronda sin bogeys.

Empató la ronda inicial más baja en su carrera en la PGA. Terminó con un birdie en el hoyo 9 tras un golpe de 332 yardas y una picada de 44 pies.

Venir aquí es como una rehabilitación después del U.S. Open", admitió el cuatro veces ganador de un major. Me gusta venir aquí la siguiente semana al U.S. Open por que te da una oportunidad de tener marcadores bajos.

Poston sumó cinco birdies consecutivos entre los hoyos 13 y 17, y llegó a la mitad del campo con 6 bajo par y 29 golpes. Hizo pensar que podría ir por el récord de 58 tiros que logró Jim Furyk en el mismo TPC River Highlands en 2016.

No obstante, se conformó con par en los siguientes seis hoyos y birdies en el 7 y 9 para terminar una ronda sin bogeys.

Tuve unas cuantas oportunidades, pero hubo algunos pares al inicio de los últimos nueve hoyos, entonces eso quedó fuera de las posibilidades después de un rato, admitió Poston, quien ganó el Wyndham Championship en 2019. Quizá lo hubiera pensado un poco más si hubiera tenido otro par de birdies al inicio.

Xander Schauffele y Martin Laird terminaron un tiro detrás.

Jordan Spieth, quien logró un tiro desde la trampa en el hoyo 18 para ganar en 2018, tuvo una tarde complicada. Incurrió en un doble bogey en el 12, enviando su tiro fuera del campo cerca del río Connecticut.

El ganador de tres majors se sentó con las piernas cruzadas en el fairway mientras intentaba reorganizarse y se acreditó dos birdies en sus siguientes tres hoyos. Pero cayó al agua en el hoyo 16 y terminó con una tarjeta de 75.