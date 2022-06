Sha™Carri Richardson busca pase a mundial de atletismo

La velocista Sha™Carri Richardson parece recuperar tanto su velocidad como su arrogancia con miras al campeonato nacional de Estados Unidos.

Si saca buenos resultados esta semana en el Hayward Field de Eugene, Oregon, obtendrá un boleto para el campeonato mundial al aire libre, el evento de mayor perfil del deporte aparte de los Juegos Olímpicos. Richardson se perdió los Juegos de Tokio al dar positivo por marihuana en una prueba antidopaje.

Conocida por sus llamativos trajes, extensiones de uñas y colores de cabello en constante cambio, a Richardson ciertamente no le falta confianza.

No dejes que los medios, no dejes que la gente, no dejes que una empresa intente evitar que brilles, porque brillas, dijo Richardson mientras sus aficionados coreaban su nombre en una carrera reciente en Nueva York. Somos la luz.

Richardson está inscrita tanto en los 100 como en los 200 metros en los campeonatos nacionales que comienzan el jueves en una ciudad de Oregon conocida como Track Town por ser la capital del atletismo estadounidense. Si se ubica entre los tres primeros en esos eventos, pasará al mundial el próximo mes, también en Hayward Field.

Richardson atrajo la atención el verano pasado cuando ganó los 100 metros en el certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Pero perdió el boleto después que dio positivo poco después de la carrera.

Recibió una suspensión de 30 días que le marginó de la cita Tokio y también quedó fuera del equipo de Estados Unidos para relevos, aunque su suspensión se había completado para el momento de la carrera 4x100.

Reconoció el error en una entrevista con el programa Today después de su suspensión. Dijo que usó marihuana como una forma de sobrellevar la reciente muerte de su madre. Pero en Twitter esta semana lamentó la entrevista.

Ojalá nunca hubiera hecho esto. Desearía tener la opción cuando llegó el momento de contar mi historia, indicó.

Semanas después de perderse los Juegos Olímpicos, Richardson terminó última en los 100 metros en el Prefontaine Classic. Enfrentó críticas tras esa carrera de agosto, con recriminaciones de que ella era todo palabrería y nada de sustancia.

Este mes, en el Gran Premio de Nueva York, Richardson ganó los 200 metros con un tiempo de 22,38 segundos y quedó segunda en los 100 metros con 10,85 segundos, el mejor registro de la temporada. Y lo hizo con estilo, con un exclusivo traje rojo y con joyería en el rostro.