Fuente AP: Pistons envían a Grant a Trail Blazers

Los Pistons de Detroit accedieron a ceder en canje a Jerami Grant, campeón olímpico, quien se incorporará a los Trail Blazers de Portland a cambio de una selección de primera ronda en el draft de 2025, informó una persona enterada de la situación.

Detroit recibirá también la 36ta selección en el draft del jueves y lo que hubiera sido el reclutamiento de primera ronda de Milwaukee en el 2025, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado públicamente el acuerdo.

ESPN reportó primero el trato, así como los detalles de la selección del 2025, que está protegida si cae entre los primeros cuatro lugares.

El salario de Grant ”cerca de 21 millones de dólares para la próxima temporada” es prácticamente la misma cantidad a la excepción de canje que Portland creó en febrero cuando envió a C.J. McCollum a Nueva Orleans.

Con esto Portland recibirá un estímulo tras una decepcionante temporada en la que el estelar Damian Lillard se perdió casi todo el año por una lesión. Lillard y Grant fueron compañeros en la selección estadounidense olímpica que ganó oro en los Juegos de Tokio el verano pasado.

El mayor pago que recibirá Detroit será el espacio respecto del tope salarial. Los Pistons ahora cuentan con cerca de 44 millones de dólares para este verano.

El mercado de agentes libres se abre la próxima semana.

Grant ”quien jugó en nivel colegial en Syracuse” promedió 19,2 puntos en 47 juegos con los Pistons esta temporada y ha visto sus números mejorar en los dos últimos años. En sus primeras seis campañas promedió 9,3 unidades con Filadelfia, Oklahoma City y Denver.

Pero en sus dos campañas con los Pistons, Grant promedió 20,9 tantos.

El canje será una especie de retorno a casa. Grant nació en 1994 cuando su padre, Harvey Grant, disputaba la primera de tres temporadas con los Trail Blazers.