PGA, en guerra monetaria con la LIV Golf, dice comisionado

El comisionado Jay Monahan reconoció que la Gira de la PGA no puede desatar una carrera armamentista ante la serie LIV Golf, de patrocinio saudí, cuya mayor herramienta es el dinero.

Pero su respuesta el miércoles consistió en incrementar el fondo de premios para ocho torneos de élite, así como en confiar en el legado y lealtad de jugadores.

Monahan volvió a criticar a Greg Norman y a la liga rival. LIV Golf se ha llevado a jugadores que suman nueve majors en los últimos cinco años, incluyendo a Dustin Johnson, Brooks Koepka y Bryson DeChambeau.

Koepka fue quien firmó más recientemente, lo mismo que el mexicano Abraham Ancer, y su acuerdo se anunció justo cuando Monahan iniciaba su primera conferencia de prensa en tres meses en The Travelers Championship.

No soy ingenuo, enfatizó Monahan. Si es una carrera armamentista y si la única arma son los dólares, la PGA no puede competir. La Gira de la PGA, una institución estadounidense, no puede competir con una monarquía foránea que está gastando miles de millones de dólares para comprar el golf.

Le damos la bienvenida a la competencia saludable. La liga saudí de golf LIV no lo es, reconoció. Es una amenaza irracional, que no está preocupada en recuperar la inversión o en el crecimiento del deporte.

Sin embargo la Gira al parecer intentará competir. Monahan aseguró que trabaja para incrementar el dinero de premiación a raíz del reciente acuerdo de derechos de medios que firmó en el 2020 y reconoció que la LIV Golf aceleró algunos de esos planes.

Anunció un calendario optimizado ”de enero a agosto a partir del 2024” con siete torneos de 20 millones de dólares o más y menos puestos disponibles para la postemporada. El top 125 se clasifica a los playoffs de la FedEx Cup. El próximo año, sólo los mejores 70 lo harán.

Monahan citó al campeón del Masters Scottie Scheffler, quien horas antes apoyó públicamente de manera inusual a la Gira de la PGA.

Koepka estaba entre los recién llegados a la LIV que estarán en Oregon la próxima semana.

Su presencia fue una sorpresa parecida a la de Johnson en el primer torneo de la LIV, en Londres.

Monahan estuvo en la boda de Koepka, realizada el 5 de junio en las islas Turcas y Caicos. Koepka fue parte de un grupo de golfistas destacados que la semana pasada, en un evento de Rolex ”junto a Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas, entre otros” manifestaron su apoyo firme a la gira.

Una semana después firmó y se dirige a la LIV Golf.

Definitivamente fue una sorpresa para mi, dijo Scheffler, quien tiene el mismo mánager que Koepka.

Los siete torneos incrementarán 50 millones de dólares el monto de premios, cerca de lo que supuestamente recibirá Johnson cada año tras firmar con la LIV Golf series y antes de pelear por el premio de 25 millones de dólares por evento.