Cachorros cortan a Bravos racha de 14 victorias

Los Cachorros de Chicago se impusieron el viernes 1-0 a los Bravos de Atlanta, a quienes rompieron una racha de 14 victorias, y se convirtieron en el primer club en 23 años que pone fin a una cadena propia de 10 descalabros cortando otra de al menos 10 victorias del rival.

Con su elevado de sacrificio en la octava entrada, el novato dominicano Christoper Morel contribuyó a que los Cachorros cortaran su racha de 10 reveses, su más larga desde las 12 derrotas acumuladas del 5 al 16 de agosto.

Las 14 victorias seguidas de los Bravos fueron la racha más larga desde su récord posterior a 1900, de 15 triunfos al hilo, establecido del 16 de abril al 2 de mayo de 2000.

Morel produjo la única carrera del juego contra el relevista A.J. Minter después de poncharse en sus primeros tres turnos. Recibió una recomendación del receptor venezolano Wilson Contreras.

Me ayudó a concentrarme en lo que debía hacer con ese zurdo tan complicado, comentó Morel. Willson habló conmigo y me dijo: 'No busques lanzamientos bajos y sobre el plato, mira arriba.

Un par de rachas de dos dígitos no terminaron en el mismo partido desde que Filadelfia derrotó a Houston el 15 de septiembre de 1999. En aquella fecha, los Filis cortaron su cadena de 11 descalabros y los Cerveceros vieron rota la suya de 12 victorias.

Chicago no ganaba 1-0 desde que venció a Cincinnati el 28 de mayo del año pasado. Los Bravos perdieron 1-0 por segunda vez este año después de que cayeron ante Milwaukee el 16 de mayo.

Minter (2-1) dio base por bolas al emergente dominicano Jonathan Villar al abrir la octava entrada. Villar avanzó a la intermedia con un elevado de sacrificio de Andreton Simmons, se robó la tercera en un lanzamiento descontrolado de Minter hacia el suelo frente a Morel cuando llevaba cuenta de 2-1.

Villar anotó con el elevado de Morel de 84 metros (277 pies) hasta el centro en medio del viento.

Los jugadores de Chicago lucieron jerseys y pantalones de un inusual color azul oscuro y letras azul claro. Chris Martin (1-0) trabajo una octava entrada perfecta y logró su primera victoria con los Cachorros.

Por los Cachorros, los dominicanos Christoper Morel de 3-0, una producida y Jonathan Villar de 0-0, una anotada. El venezolano Willson Contreras de 4-1. El brasileño Yan Gomes de 3-0.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 4-1 y Orlando Arcia de 4-1. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0.