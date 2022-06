Fuente AP: Sancionan a Commanders por contacto en prácticas

La NFL impuso una multa de 100.000 dólares a los Commanders de Washington y le quitó dos entrenamientos de pretemporada para el próximo año debido al contacto excesivo entre los jugadores durante las prácticas, indicó una persona con conocimiento de la sanción.

La persona habló con The Associated Press el viernes a condición de mantener el anonimato porque la liga no ha anunciado la medida disciplinaria.

La sanción, que fue reportada por primera vez por ESPN, se aplica al entrenador en jefe Ron Rivera, que estaba indignado por un golpe en particular durante las actividades organizadas del equipo, al punto que detuvo la práctica para sermonear a sus jugadores. El safety Jeremy Reaves hizo un duro contacto con el wide receiver de segundo año Dyami Brown durante una práctica sin protectores el 8 de junio.

Solo tenemos que tener cuidado y trabajar juntos, dijo Rivera después. Lo último que queremos es que alguien salga lastimado.

La multa y la pérdida del tiempo de práctica para 2023 es el más reciente incidente de los Commanders fuera de la cancha después que el asistente Jack Del Rio fuera multado con 100.000 dólares por minimizar el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Los legisladores de Virginia pospusieron los planes para un proyecto de ley sobre la construcción de un estadio y un abogado de Dan Snyder dijo al Congreso que el dueño del equipo no testificará en una audiencia programada para la próxima semana.