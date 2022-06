Manfred: Rays y A™s necesitan nuevos estadios pronto

El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred advirtió el jueves que los Rays de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland necesitan completar nuevos acuerdos para sus estadios y dejó abierta una fuerte posibilidad de mudarles si ello no se cristaliza.

Hay apremio en cuanto a Tampa, dijo Manfred el jueves durante una rueda de prensa tras una reunión de los dueños. Se necesita un acuerdo en la región de Tampa Bay para los Rays.

El contrato de arrendamiento de los Rays con el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, donde el equipo ha jugado desde su temporada inaugural en 1998, expira tras la campaña de 2027. Los Rays informaron en enero que MLB rechazó una propuesta del equipo para repartir sus juegos entre Florida y Montreal.

Obviamente, el vencimiento de ese contrato de arrendamiento marca una fecha fija, pero uno debe tomar en cuenta que los estadios toman tiempo en construirse. ¿No?", dijo Manfred. Así que no estamos aproximando al punto que la plaza en la región que tenga interés en 162 juegos de béisbol, debe comprometerse con el club. Sé que los Rays están ansiosos de una definición, veamos si se logra alcanzar un acuerdo.

A una pregunta sobre si contempla mudar la franquicia, Manfred replicó: Ahora mismo, me enfoco en Tampa, poniendo énfasis en el ˜ahora™. Luego mencionó que se refería a la zona, no a un lado específico de la bahía de Tampa.

Creo que alguien importante llegó a decir que todo lo bueno llega a su final. Pero ahora mismo nos enfocamos en Tampa, afirmó.

Los Atléticos han jugado en el Coliseo desde 1968 y su contrato finaliza tras la campaña de 2024. Los A™s han propuesto construir un nuevo estadio en el Howard Terminal de la ciudad y gestionan con la alcaldesa de Oakland Libby Schaaf para obtener los permisos necesarios.

Hay actividad significativa en Oakland. El proceso político ha avanzado significativamente", dijo Manfred. Me reuní con la alcaldesa Schaaf la semana pasada. Ha hecho un excelente trabaja agilizando el proceso en Oakland. Como saben, es otro mundo en California. Falta trabajo por hacer en Oakland. Creo que los A's han actuado prudentemente al considerar la alternativa de Las Vegas. Nos gusta Las Vegas como mercado. Reitero, no es están en la misma categoría de Tampa. Necesitamos una solución en ambos mercados y ha llegado el momento para esa solución.

Oakland ha promedio 8.283 fanáticos por juego esta temporada, la menor cantidad entre los 30 equipos de las mayores. Los Rays están 25tos con 13.740, por delante de Miami, Cleveland y Pittsburgh.