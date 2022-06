Dani Alves se despide del Barcelona por segunda vez

Dani Alves se marcha del Barcelona por segunda vez, cinco meses después que el veterano lateral derecho brasileño regresó al club español con el que conquistó 23 títulos.

Alves, de 39 años, militó en el Barí§a entre 2008 y 2016, consagrándose tres veces en la Liga de Campeones y otras seis en la Liga de España, entre muchos otros trofeos.

Comenzó su segunda etapa con el conjunto azulgrana en enero, incorporándose como agente libre con un contrato que acaba de finalizar.

Alves firmó un gol en 17 partidos durante el pasado curso, uno que el Barí§a cerró sin títulos. Culmina su trayectoria con el cuadro catalán con un total de 408 partidos. Se trata de la segunda mayor cantidad para un jugador no español, por detrás de Lionel Messi.

Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, escribió Alves en Instagram. No saben lo feliz que soy¦. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria.

Alves también ha jugado para Paris Saint-Germain, Juventus, Sevilla y Sao Paulo.

No mencionó sus futuros planes, pero ha dicho en reiteradas ocasiones que ambiciona forma parte de la selección de Brasil en la Copa Mundial que se disputará en Qatar a fines de año.