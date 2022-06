Fuente AP: Rockets envían a Wood a Mavs por 4 jugadores

Una persona enterada del acuerdo afirmó que los Rockets de Houston canjearon al pívot Christian Wood, su líder de la temporada en puntos y rebotes, a los Mavericks de Dallas, a cambio de cuatro jugadores y una selección de draft.

Boban Marjanovic, Trey Burke, Sterling Brown y Marquese Chriss se irán a los Rockets, que recibirán además la 26ta selección de este año, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el canje no se ha oficializado.

Ello no ocurrirá sino hasta el draft del 23 de junio, indicó la persona.

Se trata de un cambio mayor para los Mavericks. Wood promedió 17,9 puntos y 10,1 rebotes por partido.

Fue uno de nueve jugadores que promediaron al menos 17 unidades y 10 tablas, uniéndose a Joel Embiid de Filadelfia, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, el dos veces Jugador Más Valioso Nikola Jokic de Denver, Bam Adebayo de Miami, Domantas Sabonis de Sacramento, Jonas Valanciunas de Nueva Orleans, Nikola Vucevic de Chicago y Deandre Ayton de Phoenix.

Wood tiene una temporada más en su contrato de tres años y 41 millones de dólares. La semana pasada reveló a los reporteros en Houston que había sostenido conversaciones preliminares con los Rockets sobre una extensión, aunque no se sabe si una de las partes se opuso o si fue claro que no estaba en los planes del equipo a largo plazo.

De cualquier manera, la estrella de Dallas Luka Doncic tendrá otra talentosa opción a su lado la próxima temporada. Wood ha mejorado en los triples, al encestar 131 la temporada pasada, empatando su total de las dos campañas anteriores combinadas.

Actualmente Houston tiene otras dos selecciones de primera ronda del draft ”incluyendo la tercera, siendo las opciones más viables Jabari Smith de Auburn, Chet Holmgren de Gonzaga o Paolo Banchero de Duke.

Orlando tiene la primera selección, seguido de Oklahoma City, y hay gran especulación de que Banchero irá a los Rockets.

Houston cuenta también con la 17ma selección, que adquirió de Brooklyn a cambio de James Harden en el canje de enero del 2021.

Wood encestó el 50% de sus tiros de campo esta temporada, incluyendo 39% de sus triples. Dallas será el séptimo equipo del pívot de 26 años, tras pasar por Filadelfia, Charlotte, Milwaukee, Nueva Orleans, Detroit y Houston.

Su despunte comenzó con una estadía de ocho juegos con los Pelicans en la temporada 2018-19, promediando 16,9 puntos. Promedió 21 unidades con los Rockets la temporada, su primera completa como titular y disputó 68 encuentros con Houston, el mayor número en su carrera.