Renuncia presidente de árbitros de la Federación Mexicana

Luego de cinco años en el cargo, Arturo Brizio renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje, informó el lunes el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa.

Brizio Carter, árbitro en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, asumió el puesto en la comisión en junio de 2017 para suplir a Héctor González Iñarritu.

Fueron cinco años en que estuvimos aquí en este edificio que me dio cobijo y trabajo y pude experimentar una experiencia maravillosa como fue presidir a los árbitros, dijo Brizio. Todos me trataron bien, con apoyo irrestricto, son razones personales por las que me voy, pero vendrán tiempos buenos para la comisión.

De Luisa aplaudió el trabajo realizado por Brizio y dijo que en su gestión y gracias a la llegada del videoarbitraje (VAR) los errores arbitrales se redujeron en México. Además de mejoras en fisioterapia, programas de entrenamiento para mujeres silbantes y un aumento del 50% de gafetes FIFA.

Dejas una base sólida y bien fundamentada para que la comisión siga creciendo, dijo De Luisa.

Medios locales especulan que el exárbitro Armando Archundia será el reemplazado de Brizio, quien no quiso entrar en detalles sobre los motivos de su renuncia.

De Luisa dijo que después se dará a conocer el nombre del relevo del dirigente.

Archundia, de 56 años, dirigió en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.