Australiana Lee gana Abierto Femenino de golf de EEUU

La espectacular australiana Minjee Lee alcanzó finalmente el triunfo.

Lee ganó el domingo el Abierto Femenino de Estados Unidos por cuatro golpes a la estadounidense Mina Harigae en el campo de Pine Needles y se llevó 1,8 millones de dólares, el premio más jugoso en la historia del golf de mujeres.

Lee cerró con el par establecido de 71 y terminó con 271 golpes, 13 bajo par, después de que acariciara el récord del torneo de 16 bajo par que la estadounidense Juli Inkster impuso en 1999 en Old Waverly.

No tengo palabras, dijo Lee. No puedo creerlo en este momento. No; es súper, súper especial y un gran honor. Era mi sueño desde que era niña. Era el único que siempre quise ganar; lo he logrado, es maravilloso.

El premio de Lee provino de una bolsa sin precedentes de 10 millones de dólares.

Estamos avanzando en la dirección correcta, dijo Lee. Creo que será cada vez mejor a partir de aquí. Es una suma muy grande, y me siento muy honrada de ser la primera ganadora de tal cantidad, creo. Nos va a ir mejor cada vez".

Harigae logró su mejor cierre con 72 golpes en un torneo importante y un cheque de poco más de un millón de dólares.

Aunque estaba consciente de que no tenía probabilidades de ganar en los últimos hoyos, Harigae dijo que sentía la tensión de saber que estaba en juego un premio de un millón de dólares, cantidad que rebasa la que obtiene cualquier ganadora en la mayoría de las competiciones del Tour de la LPGA.

No voy a mentir, me dolió el estómago en los últimos dos hoyos, afirmó Harigae. Yo estaba muy tensa, pero me concentraba en un golpe a la vez, hacía contacto sólido y conseguía buenos putts.

La surcoreana Hye-Jin Choi fue la única de sólo dos jugadoras que superaron el par, con 70 golpes, 7 bajo par y terminó en tercer lugar.

La surcoreana Jin Young Ko, la número uno a nivel mundial, ocupó el cuarto puesto con 71 golpes, seis bajo par, con siete golpes de diferencia respecto del primer lugar. La neocelandesa Lydia Ko concluyó con 72 golpes, 5 bajo par.