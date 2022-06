Alex Mack, centro Pro Bowl de 49ers, se retira tras 13 años

El centro Alex Mack, siete veces elegido al Pro Bowl, se retira después de 13 años en la NFL, dejando un gran vacío en el medio de la línea ofensiva de los 49ers de San Francisco.

Mack, de 36 años, anunció su retiro el viernes, una decisión sobre la cual los 49ers se habían estado preparando en este periodo entre temporadas.

Me siento muy agradecido con el fútbol americano y todo lo que me ha dado, dijo Mack en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Desde el principio me ayudó a dar forma a lo que soy y me enseñó lecciones de vida. Empecé a jugar porque era divertido y eso nunca cambió.

Mack agradeció a las bases de aficionados dedicados en San Francisco, Atlanta y Cleveland, donde pasó su carrera, los entrenadores que toleraron mi terquedad, sus compañeros de equipo, sus oponentes y su familia y amigos.

Esto es más un ˜gracias™ que un ˜adiós™, afirmó. Desde la noche del draft hasta el silbatazo final, llevaré conmigo a mi próximo capítulo estos recuerdos especiales y cada una de estas preciadas relaciones.

Mack fue uno de los jugadores más consistentes desde que los Browns lo eligieron en la 21ra selección general del draft proveniente de California en 2009.

Se convirtió en un titular inmediato como novato, hizo su primer aparición en Pro Bowl en su segunda temporada, fue tres veces All-Pro del segundo equipo y terminó su carrera como jugador de Pro Bowl en su única temporada en San Francisco.

Mack fue titular en todos los juegos en 11 de sus 13 temporadas, solo se perdió 11 juegos en 2014 con los Browns y dos en 2020 con los Falcons. Fue incluido en el Equipo de la Década 2010 del Salón de la Fama del fútbol americano profesional.

Su retiro deja un vacío en la línea ofensiva de San Francisco, que de antemano debía reemplazar al guardia izquierdo Laken Tomlinson ”quien firmó con los Jets en la agencia libre.

A pesar de la gran posibilidad de que Mack no regresara, los Niners no firmaron un centro en la agencia libre ni en el draft.