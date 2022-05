F1: Leclerc busca recuperar liderato en Mónaco

Charles Leclerc tiene un problema que resolver este fin de semana en el circuito en casa.

Después de perder el liderato del campeonato de la Fórmula Uno la semana pasada, Leclerc está decidido a arrebatarlo al monarca mundial Max Verstappen, en el Gran Premio de Mónaco el domingo.

¿El problema? Leclerc jamás ha podido completar una carrera de la F1 en el famoso circuito callejero del pequeño principado.

La frustración es mayor porque Leclerc creció en un apartamento que da hacia el circuito e incluso aprendió a nadar en una piscina en la zona.

No ha sido la pista de mayor suerte para mí en general, pero es parte del automovilismo y a veces las cosas no salen como uno quiere. Esperemos que este año lo hagan, declaró Leclerc a la prensa el jueves. Me gusta estar aquí y obviamente es una carrera muy especial para mí, porque crecí aquí y conozco muy bien estos caminos.

Leclerc tiene un vínculo único con el circuito callejero que pasa por una piscina.

Mi parte favorita de la pista es definitivamente la piscina, que es la combinación en una esquina de dos eses, dijo. Se siente increíble, disfruto manejar aquí. También es donde aprendí a nadar de niño, así que tengo un vínculo emocional con él, lo cual hace que incluso sea más significativo.

La campaña pasada fue particularmente cruel con Leclerc.

Leclerc tenía la pole cuando estrelló su Ferrari en la última vuelta de la clasificatoria y Verstappen le pisaba los talones. El equipo trabajó duro para arreglar el auto durante la noche, pero el piloto se vio obligado a retirarse antes de la carrera debido a un problema con la caja de velocidades.

Ese choque permitió a Verstappen, de Red Bull, tomar la pole y ganar la carrera para quitar a Lewis Hamilton el liderato, del que se adueñó por primera vez en su carrera.

Leclerc corrió primero aquí con Sauber en 2018 y colisionó con la parte trasera de otro auto antes del final de la carrera. Luego en su primera campaña con Ferrari en 2019, Leclerc abandonó debido a daños en la parte inferior de su auto.

Todos los motores fueron apagados en 2020 debido a la cancelación de la carrera por la pandemia de coronavirus.

Leclerc registra cuatro victorias en la F1 entre sus 17 podios y quiere desesperadamente agregar a Mónaco a la lista. El finado Ayrton Senna experimentó dificultades en su Gran Premio de casa en Brasil y lo ganó hasta el octavo intento.

Me gustaría ganar (aquí) lo antes posible, afirmó Leclerc. Ayrton era mi ídolo y a menudo he visto sus (cámaras) a bordo aquí en Mónaco, que fueron súper impresionantes.

El retiro de Leclerc el domingo pasado en España debido a una falla en el motor, cuando estaba al frente por Ferrari, permitió a Verstappen alzarse con la victoria y colocarse seis puntos arriba ”después de haber seguido a Leclerc por 46 puntos tras apenas tres carreras.