Arrestan a Ecclestone en Brasil por portar pistola en avión

Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula Uno, fue arrestado en Brasil por portar una pistola cuando abordaba un avión, informó la policía el jueves.

Ecclestone, de 91 años, fue puesto en libertad bajo fianza y los medios brasileños reportaron poco después que tomó un avión privado rumbo a Suiza.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo señaló en un comunicado que Ecclestone fue detenido luego que policías federales encontraron una pistola en su equipaje el miércoles alrededor de las 21:30 horas. en el área de rayos X del aeropuerto Viracopos, en Campinas.

La policía de Sao Paulo detalló en otro comunicado que Ecclestone afirmó ser el dueño de la pistola ilegal, pero alegó que no sabía que estaba en su equipaje personal.

La policía agregó que el exejecutivo no quiso involucrar abogados en el asunto. Fue liberado tras pagar una fianza de 6.060 reales brasileños (1.240 dólares).

Un informe policial escrito en el aeropuerto y obtenido por The Associated Press muestra que Ecclestone dijo a la policía que compró la pistola a un mecánico de la F1 no identificado hace unos cinco años. Explicó que el arma estaba guardada en una granja en una zona rural del estado de Sao Paulo.

La policía describió el arma como una pistola Seecamp 0.32 LW descargada, la cual fue incautada. La posesión de armas de fuego es permitida en Brasil si los dueños demuestran que las necesitan para su propia seguridad.

El exejecutivo de Fórmula Uno, que dejó el cargo en 2017, tiene familia en Brasil y viaja con frecuencia al país sudamericano.