El Milan atrapa su 1er scudetto de la Serie A en 11 años

La ciudad de Milán se tiñó de rojo y negro el domingo luego que el AC Milan obtuvo su primer título de la Serie A en 11 años tras derrotar 3-0 a Sassuolo.

Miles de aficionados se habían congregado en la Piazza del Duomo, frente a la icónica catedral de la ciudad, incluso antes que los Rossoneri sentenciasen el 19no scudetto de su historia.

Y el artífice fue el veterano delantero francés Olivier Giroud, autor de un doblete para conseguir la victoria de visita a Sassuolo. El atacante portugués Rafael Leí£o asistió en los tres goles anotados en el primer tiempo. Después del partido, Leí£o recibió el trofeo como el mejor jugador de la temporada.

Soy un jugador distinto ahora, con más madurez, más confianza y con la responsabilidad de marcar la diferencia, dijo Leí£o. Fue lo que hice hoy, lo importante era ganar el scudetto.

El resultado dejó al Milan con una ventaja de dos puntos sobre el Inter, el reinante campeón y su rival de ciudad. Los Nerazzurri cerraron la campaña con un triunfo en casa 3-0 ante Sampdoria.

La pulseada entre los dos clubes milaneses se prolongó hasta el último día, con los Rossoneri necesitados de contabilizar un punto para atrapar su primer scudetto desde la temporada 2010-11.

Y pese a que jugaron de visitante, el partido en Reggio Emilia se palpitó como si estuvieran en casa. Varios miles de hinchas del Milan viajaron para eclipsar a la afición de Sassuolo dentro del estadio Mapei, con muchas más afuera.

Paolo Maldini, el director deportivo que ganó siete scudettos como jugador rossonero, vio radiante la ceremonia de premiación. El eterno Zlatan Ibrahimović emergió fumando un cigarro.

Este ha sido el título que más satisfacción me da", dijo brahimović, quien fue parte del Milan que ganó su más reciente scudetto en su primera etapa con el club. Todavía recuerdo cuando volví y prometí llevar al Milan de vuelta a la cima y ganar el scudetto. Mucha gente no me creyó y se echarona a reír. Y aquí como campeón.

Los hinchas del Milan invadieron la cancha tras la entrega del torneo, miles bailando en el campo y entonando la frase Pioli™s on fire en homenaje al técnico Stefano Pioli.

Estoy feliz por mí, los hinchas, los jugadores y todo el mundo Milan, todos se merecen este scudetto. Siempre creíamos que se podía.

Giroud tiene una larga trayectoria de anotar goles en partidos cruciales. Lo hizo al final de la temporada 2019-20 para que Chelsea se clasificarse a la pasada Liga de Campeones, y sus seis tantos en el torneo fueron importantes para que el club de Londres se consagrase.

El artillero francés de 35 años facturó goles clave esta temporada para el Milan, incluyendo en partidos contra el Inter y Napoli.

A sus 40 años, Ibrahimović se perdió varios tramos de la temporada por lesiones.

Lo primero es que tengo que cuidarme físicamente", dijo sobre su futuro. Si me cuido bien, pues no ha sido mi último partido. Ya se verá.