Carapaz lidera la clasificación general del Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz pasó a la punta de la clasificación general del Giro de Italia en una emocionante 14ta etapa ganada por Simon Yates el sábado.

Carapaz, que ganó el Giro en 2019 y el oro olímpico el año pasado, atacó en la cuesta empinada a Superga cuando faltaban 30 kilómetros y tuvo que resistir cuando Jai Hindley, Vincenzo Nibali y Yates lo alcanzaron en el penútimo ascenso a Colle Della Maddalena.

Yates atacó en el corto ascenso final a Parco del Nobile e inmediatamente abrió una brecha con Hindley, Carapaz y Nibali.

El británico Yates, del equipo BikeExchange-Jayco, llegó 15 segundo antes que Hindley, Carapaz y Nibali, quienes cruzaron juntos la meta tras casi cuatro horas.

Fue la segunda victoria de Yates en este Giro, después de la contrarreloj individual en la segunda etapa, y su sexta en total en el Grand Tour italiano.

Yates quedó afuera de la clasificación general durante la novena etapa que finalizó en lo alto del temible ascenso Blockhaus.

Mi plan original era hacer la fuga hoy, pero no resultó así, dijo Yates. En la movida final tenía la ventaja de no correr más para la CG (clasificación general).

La ruta de 147 kilómetros de Santena a Turín incluyó los ascensos de Superga y Maddalena en un difícil circuito de dos vueltas en la segunda mitad de la etapa similar a un clásico de un solo día.

Con temperatura de 34 grados y un paso frenético desde el comienzo, las posiciones generales cambiaron totalmente.

Carapaz, que corre para el poderoso equipo Ineos Grenadiers, supera a Hindley por siete segundos y Loao Almeida quedó tercero a 30 segundos.

Ahora trataremos de defender la maglia rossa, dijo Carapaz. No me acordaba que la tomé también en la 14ta etapa hace tres años, pero me siento feliz de hacerlo otra vez.

EL español Juan Pedro López, que llevó la maglia rossa durante 10 días, quedó atrás cuando Carapaz atacó en Superga. Quedó noveno a más de cuatro minutos.

Tom Dumoulin, ganador del Giro en 2017, abandonó en la mitad de la etapa debido a dolores de espalda.

El domingo se corre la 15ta etapa, de 178 kilómetros de Rivarolo Canavese a Cogne, con tres ascensor largos, incluido el final a la meta.

El Giro finaliza la semana próxima en Verona.