Pachuca empata 1-1 con América y se acerca a la final

El delantero argentino Nicolás Ibáñez convirtió un penal sancionado por el VAR en el segundo tiempo y el Pachuca obtuvo el jueves un valioso empate de 1-1 como visitante ante el América, que lo acerca a la final del torneo Clausura en México.

El chileno Diego Valdés puso al frente a las íguilas a los 53 minutos, pero Ibáñez logró el empate a los 81.

Con el resultado, a los Tuzos les basta cualquier empate en la vuelta el próximo domingo en el estadio Hidalgo de Pachuca para meterse a la final.

A Pachuca le sirve cualquier empate porque fue líder general, mientras que las íguilas avanzaron en el cuarto sitio.

Tonto sería de nuestra parte confiarnos en nuestra casa. Vamos a jugar otra final con ellos el domingo, que seguramente será igual o tan dura como el día de hoy", advirtió el técnico uruguayo de Pachuca, Guillermo Almada. "Así que, si queremos lograr el pase a la final, lo tenemos que demostrar en la cancha, no con palabras.

En la otra llave, el campeón Atlas tiene una ventaja de 3-0 sobre Tigres.

América, que extendió a 11 su racha de partidos sin derrotas, necesita de cualquier triunfo en la vuelta para meterse a su primera final desde el Apertura 2019.

No tengo duda de que el domingo vamos a salir a ganar, como lo hemos hecho desde el primero momento que yo asumí, en la cancha que sea, dijo el entrenador americanista Fernando Ortiz. Se los dije recién (a los jugadores): Tranquilidad, tranquilidad.

Las íguilas buscan sacudirse un dominio de los Tuzos, que en fases de eliminación directa han dejado fuera al equipo capitalino en cuatro de cinco enfrentamientos, incluyendo uno en los cuartos de final en el Clausura del año pasado.

América tuvo la primera oportunidad de gol apenas a los siete minutos del encuentro en el Estadio Azteca, cuando el uruguayo Federico Viñas quedó solo frente al portero argentino í“scar Ustari, quien desvió la pelota con la pierna izquierda para evitar el tanto.

Las íguilas no generaron peligro serio de nueva cuenta hasta los 40, cuando el chileno Valdés recibió un centro por izquierda dentro del área, pero mandó su disparo por encima del arco en una clara falla.

Cuando expiraba la primera parte, en una jugada de tiro de esquina, Luis Chávez conectó un remate de cabeza que el arquero Guillermo Ochoa rechazó con problemas.

Los locales se adelantaron cuando Viñas robó una pelota en la salida y sacó un disparo que Ustari rechazó, pero la pelota le quedó a Valdés, quien convirtió con tiro por encima del arquero.

Pachuca reaccionó y toco a puerta a los 61 con un disparo del argentino Nicolás Ibáñez que se fue ligeramente desviado.

Los visitantes nivelaron cuando una rodilla de Jorge Sánchez tocó apenas un pie del colombiano Avilés Hurtado, quien se desplomó dentro del área mientras perseguía un balón adelantado. El árbitro Jorge Antonio Pérez no marcó falta en una primera instancia, pero lo hizo tras revisar el video.

Del penal, cuando va en carrera, le tocan el pie de apoyo, y hace chocar su pierna con la otra", valoró Almada. "Fue claro porque vi las imágenes ahora, pero en el partido me pareció eso y me quedó claro: Fue penal.

Ibáñez convirtió con tiro por el costado derecho de Ochoa, que se venció al lado opuesto.

Pachuca pudo llevarse el triunfo en los descuentos, con un remate de cabeza de Ibáñez que se fue por encima del arco.

El Tano Ortiz quien tomó las riendas del América a la mitad del certamen tras la destitución de su compatriota argentino Santiago Solari y logró un repunte asombroso del equipo. consideró que su equipo pudo haber sacado mejores réditos en casa, con oportunidades perdidas en el primer tiempo.

La igualdad, tras un penal, dejó a sus jugadores con una sensación de derrota. El estratega dijo que había postergado cinco minutos la conferencia de prensa para levantar el ánimo de sus futbolistas.

El fútbol te quita a veces lo merecido pero no tengo duda, no tengo ningún tipo de duda... ¿Me ven preocupado por algo? No, esto es fútbol, sentenció.