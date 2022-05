Nadal, Djokovic y Alcaraz, en la misma zona en Roland Garros

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz podrían protagonizar una fascinante segunda semana del Abierto de Francia. Y Naomi Osaka tendrá una prueba al volver al torneo de Grand Slam en superficie de arcilla.

Djokovic, Nadal y Alcaraz, los tres favoritos al título masculino de Roland Garros, quedaron en el mismo sector del cuadro tras el sorteo realizado el jueves. Ello significa que sólo uno podrá alcanzar la final.

Defensor del título y primera cabeza de serie, Djokovic podría cruzarse con Nadal en los cuartos de final. Hace un año, Djokovic derrotó a Nadal en las semifinales de Roland Garros.

Nadal es el dueño del récord de más títulos en la tierra batida de París, con un total de 13 cetros. A inicios de año, el español se consagró en el Abierto de Australia para alzar su 21do grande, situándose por delante de Djokovic y Roger Federer en la tabla histórica.

El Abierto de Francia será el primer Slam que Djokovic disputa desde el Abierto de Estados Unidos el año pasado. El serbio no pudo jugar en Australia por no haberse vacunado contra el COVID-19. Francia no exige ese requisito.

Estoy muy motivado para jugar mi mejor tenis, dijo Djokovic en francés el jueves. El año pasado en París fue el resultado perefecto. Roland Garros fue quizás el torneo más de difícil de mi carrera, de todos los Grand Slams que he ganado. Muy emotivo, desgastante, pero al final logré el resultado".

Si el duelo Djokovic-Nadal se concreta, el ganador podría medirse contra Alcaraz (6to preclasificado) en las semifinales. Alcaraz, el prodigio español de 19 años, se coronó en el Abierto de Madrid en arcilla y se convirtió en el jugador más joven que irrumpe en el Top 10 del ranking desde Nadal en 2005.

Alcaraz podría toparse contra Alexander Zverev (3er cabeza de serie) en los cuartos de final.

Los potenciales cruces de cuartos en el otro sector de la llave tendrían a Daniil Medvedev (2do preclasificado) contra Andrey Rublev (7mo), un duelo de rusos que no podrán jugar en Wimbledon debido a la invasión de ese país a Ucrania. Stefanos Tsitsipas, finalista de la pasada edición, iría contra Casper Ruud (8vo).

El sorteo del jueves también abre la posibilidad de dos atractivos cruces en la cuarta. Iga Swiatek, la número uno del mundo y campeona de 2020 que mantiene una racha de 28 victorias, podría citarse contra Simona Halep, la campeona de 2018 o Jelena Ostapenko, la campeona de 2017 y justamente la última mujer que pudo derrotar a Swiatek.

El torneo se pondrá en marcha el domingo.

Osaka presume de cuatro títulos de Grand Slam en sus pergaminos y llegó a ser la número uno del mundo. Pero la japonesa se encuentra como la 38va del ranking, en parte por su falta de actividad. Se tomó una pausa para cuidar su salud mental al retirarse de Roland Garros antes de su duelo de segunda ronda el año pasado, revelando que padecía de ansiedad y depresión.

Al no estar entre las cabezas de serie, Osaka se exponía a medirse contra un rival preclasificada de entrada y así será al vérselas contra Amanda Anisimova (27ma), una estadounidense que alcanzó las semifinales aquí en 2019.

Además, Anisimova derrotó a Osaka en la tercera ronda del Abierto de Australia en enero, con parciales 4-6, 6-3, 7-6 (5). Osaka defendía el título en el Melbourne Park.

En los posibles cruces de cuartos de final en el cuadro femenino: Swiatek podría chocar con Karolina Pliskova (8); Paula Badosa (3) ante Aryna Sabalenka (7); la campeona defensora Barbora Krejcikova frente a Anett Kontaveit (5); y Maria Sakkari (4) contra Ons Jabeur (6).