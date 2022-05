Thompson y Curry listos para liderar a Warriors ante Mavs

Hace meses, antes de que regresara a la cancha tras una ausencia de dos años y medio por lesiones, Klay Thompson planteó una disyuntiva temeraria para su equipo: campeonato o fracaso.

Thompson, Stephen Curry y los Warriors de Golden State están un paso más cerca de ese título contemplado. Se alistan para el primer partido de la final de la Conferencia Oeste, este miércoles frente a los Mavericks de Dallas.

Amo estos momentos, amo la presión, amo jugar baloncesto al nivel más alto, recalcó Thompson.

Thompson se ve como el de antaño durante esta postemporada tras volver a jugar en enero. Había estado fuera desde las Finales del 2019 cuando sufrió un desgarre en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se sometió a una cirugía.

Se estaba recuperando cuando se desgarró el tendón de Aquiles y tuvo que realizarse otra operación.

Está ansioso por liderar a los Warriors en la serie al mejor en un máximo de siete partidos ante unos sorpresivos Mavericks, que fueron cuartos preclasificados y que vencieron en el séptimo partido al primer clasificado Phoenix por 123-109 el domingo.

Obviamente están jugando a un nivel alto, tienen michos jugadores que han destacado en la postemporada, reconoció Curry

REVELACIí“N DE DALLAS

Hace un año, Giannis Antetokounmpo tuvo un momento de revelación en la postemporada para conducir a Milwaukee al título y ahora parece que es el momento de Luka Doncic con Dallas.

Doncic y la leyenda de los Mavs Dirk Nowitzki, que llevó a Dallas al título en el 2011, compartieron un momento en la cancha tras el séptimo encuentro ante Phoenix.

Nowitzki jugó junto a Doncic en su año de novato en el 2018-19 antes de que el alemán se retirara tras un récord de 21 campañas con la misma franquicia.

DEFENSA DE DALLAS

La defensa de Dallas ciertamente será un reto para la poderosa ofensiva de los Warriors.

Los Suns encestaron el 50% de sus tiros de campo en los primeros ocho partidos de los playoffs antes de quedarse debajo de esa marca en los restantes cinco juegos.

RECUERDO

Los equipos no se han enfrentado en la postemporada desde el equipo We Believe del entrenador Don Nelson en el 2007. Baron Davis guio entonces a los Warriors a una victoria sobre los Mavs, primeros preclasificados, en seis encuentros.

Golden State puso fin a una sequía de 12 años sin postemporada esa campaña y ganó su primera serie a siete juegos en 31 años.

LIMPIA

Kerr insiste que no discutirá los balones perdidos con los Warriors y dijo que implementará más bien psicología a la inversa.

Los Warriors cometieron 19,2 balones perdidos por partido ante los Grizzlies en las semifinales de conferencia.