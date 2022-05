Jake Daniels, del Blackpool: 'Soy gay, no quiero esconderlo'

Jake Daniels, jugador del Blackpool de la segunda división de Inglaterra, declaró el lunes que es gay, un momento histórico en el fútbol masculino de Europa.

El delantero de 17 años hizo el anuncio al término de su primera temporada como jugador profesional con Blackpool.

Esta temporada ha sido fantástica para mí en la cancha", dijo en un comunicado. "Pero fuera de la cancha he estado escondiendo mi verdadero yo. Toda mi vida he sabido que era gay y siento que en este momento estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo.

Es un paso a la desconocido al ser uno de los primeros futbolistas en este país en revelar mi sexualidad", añadió.

Mientras que el fútbol femenino cuenta con varias prominentes jugadoras, el masculino no ha tenido con jugadores que se han declarado gay públicamente, y las actitudes hostiles aún persisten en los vestuarios.

El pasado fin de semana, el volante del Paris Saint-Germain Idrissa Gueye fue apartado de la convocatoria para el partido en Montpellier, en medio de versiones que no quiso ponerse una camiseta con los colores del arcoíris.

Fue parte de una campaña de la liga francesa contra la homofobia y el internacional senegalés es un devoto musulmán. El PSG no desmintió las versiones ni emitió un pronunciamiento oficial.

Daniels dijo que se inspiró en el ejemplo de Josh Cavallo, del club australiano Adelaide United, y quien es el único hombre abiertamente gay que juega en un torneo importante de primera división en el fútbol mundial. El volante de 22 años hizo el anuncio en octubre.

He odiado mentir durante toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar", dijo Daniels. Quiero ser un modelo a seguir con esto. Hay gente en el mismo espacio que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Lo único que quiero decirles es que no tienes que cambiar quién eres o cómo deberías ser, para encajar. Tienes que ser tú, y ser feliz, eso es lo que más importa.

Daniels dijo que sus compañeros en Blackpool le apoyaron tras revelarles su sexualidad.

El club del noroeste inglés dijo estar increíblemente orgulloso que Daniels pudo llegar a una etapa en la que se sintió empoderado a expresarse dentro y fuera de la cancha.

La Federación Inglesa de Fútbol dijo que Daniels era una inspiración para el deporte.

El único hombre gay que jugó en las divisiones profesionales del fútbol inglés fue Justin Fashanu, quien no se encontraba activo en ninguna categoría cuando hizo el anuncio en 1990. El ex delantero Nottingham Forest y Norwich City fue encontrado ahoracado en un garaje de Londres, a los 37 años de edad. La Fundación Justin Fashanu le describe como el primer futbolista profesional abiertamente gay.

El fútbol en Inglaterra aún sigue lidiando para erradicar los cánticos homofóbicos en algunos partidos.