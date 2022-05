Padres firman a Canó, planean usarlo como bateador sustituto

Los Padres de San Diego firmaron con el intermedista veterano Robinson Canó un contrato de ligas mayores y planean utilizar al zurdo primordialmente como bateador sustituto.

Canó no estaba en la alineación del viernes en contra de los Bravos de Atlanta. Ryan Christenson, quien funge como manager del equipo, dijo que podría tener inicios ocasionales en segunda base y como bateador designado.

Tengo mucho combustible en el tanque todavía, aseguró Canó. Sé que todavía puedo jugar este deporte y retirarme en todo lo alto.

Los Mets de Nueva York, que dieron de baja a Canó el domingo, le deben casi 45 millones de dólares restantes de su contrato original firmado con Seattle. Ahora, devengará además una parte prorrateada del mínimo de 700.000 dólares.

El dominicano de 39 años, fue desvinculado el 2 de mayo después de batear para .195 con un jonrón y tres carreras producidas en 43 apariciones en el plato para los Mets, líderes del Este de la Nacional. Se ausentó la temporada pasada al cumplir una segunda suspensión por consumo de drogas prohibidas que mejoran el desempeño.

Extrañaba el juego, dijo. Yo diría que de cada mala situación tienes que sacar las mejores cosas posibles. Tuve la oportunidad de pasar un tiempo con mis hijos, de ser padre. Mi hija apenas tiene 5. Mi hijo tiene 11. Es momento de avanzar y dar vuelta a la página.

Canó estuvo la semana pasada en su casa en República Dominicana, trabajando en actividades de béisbol.

Fui a ver sesiones de lanzamiento, atrapar algunos roletazos, correr y hacer todo tipo de cosas porque en Nueva York no las hacía. Junto con mi padre tenemos nuestro propio campo en Dominicana.

Dijo que su estadía con los Mets llegó a su fin debido a que no tenía la oportunidad de jugar todos los días. Tampoco la tendrá con los Padres, a menos que suceda algo imprevisto.

No quiero justificarme y culpar a eso, a no poder jugar todos los días, pero es algo a lo que no estoy acostumbrado, dijo. Es algo que tomará algo de tiempo, pero así son las cosas. No hay resentimientos. Sólo estoy agradecido por la oportunidad que se presenta aquí. Únicamente hay que avanzar y dar vuelta a la página. Ahora estoy acá y quiero ayudar en lo que sea al equipo para ganar juegos.

Christenson, quien asumió el cargo en lo que el manager Bob Melvin se recupera de una cirugía de próstata, planea poner a Canó en la alineación en los siguientes días.