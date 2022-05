Mickelson decide no defender el título del PGA Championship

Phil Mickelson se retiró el viernes del PGA Championship, decidiendo extender la pausa que le ha puesto al golf después de sus declaraciones incendiarias del año pasado, cuando apoyó una liga alternativa rival financiada con fondos de Arabia Saudí y tachó de codiciosa a la Gira de la PGA.

Mickelson logró una de las victorias más asombrosas de la historia el año pasado, cuando se llevó el PGA en la Isla Kiawah a los 50 años. Se convirtió así en el campeón de mayor edad en 161 años de los torneos majors.

La PGA de Estados Unidos anunció su decisión en redes sociales.

El PGA Championship comienza el próximo jueves en el Southern Hills Country Club de Tulsa, Oklahoma.

Mickelson no ha jugado desde el 6 de febrero, en el Saudi International, donde acusó a la Gira de una codicia odiosa, durante una entrevista con Golf Digest.

Dos semanas después, en un extracto de la biografía no autorizada que escribió Alan Shipnuck y que se publicará la próxima semana, Mickelson reveló cómo había trabajado detrás de telones para promover la liga rival financiada por el Fondo de Inversión Pública y operada por el exgolfista Greg Norman.

Mickelson desestimó las atrocidades atribuidas a Arabia Saudí contra los derechos humanos, incluido el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post. Señaló que el apoyo saudí valía la pena, si es que proporcionaba el poder para realizar los cambios deseados en la Gira de la PGA.

Desde entonces, ha estado alejado de la luz pública.

Mickelson se inscribió justo en el límite para el PGA Championship el 25 de abril, aunque su manager comentó que el zurdo no estaba seguro de participar, pero quería mantener sus opciones abiertas.

Es apenas el tercer campeón del PGA que no defenderá su corona en los últimos 75 años. Tiger Woods no se presentó en 2008 mientras se recuperaba de una cirugía reconstructiva de su rodilla izquierda y Ben Hogan no pudo participar en 1949 mientras se recuperaba de un accidente en el que un camión se impactó contra su auto.

La última vez que un campeón de un major no acudió al año siguiente en busca de revalidar su título fue en 2015. Rory McIlroy no volvió a St. Andrews, debido a una lesión de rodilla, sufrida mientras jugaba al fútbol.