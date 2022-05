Tras temporada para el olvido, el Barí§a se reconstruye

más de siete veces menor al de su enconado rival Real Madrid.

Con Joan Laporta como nuevo presidente, el Barí§a acertó en el mercado de invierno. El director de fútbol Mateu Alemany completó la transferencia de Ferran Torres procedente del City, el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang como agente libre y una cesión para recuperar a Adama Traoré.

Aubameyang y Torres tuvieron un impacto inmediato, y el Barí§a resolvió su falta de gol. La inesperada victoria 4-0 en el feudo del Madrid en marzo acabó siendo lo más sobresaliente en una malísima temporada.

Por lo demás, quedó la ignominia de naufragar en la fase de grupos de la Champions por primera vez en casi dos décadas. También la eliminación a manos del Eintracht Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League. Nunca puso en aprietos al Madrid en la Liga y sucumbió ante el Athletic Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey.

Para un repunte de resultados, Alemany, Cruyff y Laporta tendrán que tomar decisiones difíciles con un presupuesto muy ajustado.

Creo que es importante reforzarte cada año, ganes o pierdas. Más si pierdes", dijo Xavi. "Este año no será positivo porque no hemos luchado por títulos y no hemos ganado y todo lo que venga será bienvenido. Hay la situación económica que hay y tendrá que salir gente para que vengan. La situación es complicada, de las más difíciles, pero nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos. Es una evidencia.

Al parecer, el Barí§a sondea la posibilidad de fichar a Robert Lewandowski, el delantero polaco cuyas negociaciones con el Bayern Múnich estarían atascadas.

Pero también tendrá que resolver varias interrogantes con respectos a varios integrantes de su actual plantel.

Una de las prioridades es tratar de renovar a Ousmane Dembélé con un acuerdo más barato. Dembélé, cuyo contrato expira al final de la temporada, rechazó ofertas de otros clubes en enero. Pasó a ser una pieza clave en el ataque de Xavi. El delantero francés, con el salario más alto de la plantilla tras las salidas de Messi y Philippe Coutinho, se perfila para quedar como el máximo asistidor de goles en la Liga.

El club pudo convencer a los veteranos Gerard Piqué, Sergi Roberto y Samuel Umtiti para aceptar reducciones de salarios. Hacer eso con Dembélé, con 24 años y una calidad difícil de sustituir, es poco probable.

También tendrían que decidir si le pagan a Wolverhampton para que la adquisición de Traoré sea permanente. El extremo no tuvo muchos minutos y, si el club logra renovar a Dembélé, se da por descontado que no lo retendrían.

La prensa española ha especulado en los últimos días sobre la posibilidad de vender al volante Frenkie de Jong y al arquero Marc-Andre ter Stegen si reciben buenas ofertas.

En medio de la incertidumbre, los azulgranas han atado a largo plazo a sus jóvenes figuras que serían los pilares para el futuro. Tanto el volante Pedri González (19 años) como el zaguero uruguayo Ronald Araújo (23) firmaron renovaciones que les atarán hasta 2026.

Ahora mismo negocian un nuevo acuerdo con Gavi Páez, entre lo poco rescatable de la temporada, junto al también centrocampista Nico González.

Nico había despuntado al inicio de la temporada con Koeman, pero sus minutos decayeron tras el arribo de Xavi en noviembre. Su futuro en el club dependería si De Jong se queda o se va.

También cifran muchas esperanzas en una plena recuperación física de Ansu Fati. Apenas tiene 19 años, pero la mala suerte del delantero con las lesiones frenó su crecimiento. Si se mantiene sano, podría ser unos de los baluartes de un nuevo Barí§a con Xavi.