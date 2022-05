León purga suspensión en Ohio, pero estará en el Preakness

Sonny León, el jinete venezolano que condujo a Rich Strike a una inesperada victoria en el Derby de Kentucky, purga actualmente una suspensión de cuatro días en un hipódromo de Ohio que su agente asegura no le impedirá subirse al sillín del caballo en el Preakness la próxima semana.

Los comisarios del hipódromo Thistledown suspendieron a León la semana pasada por conducción temeraria en la tercera carrera del programa del 27 de abril, en la que deliberadamente y agresivamente llevó a One Glamorous Gal hacía la baranda para tratar de impedir el paso de los otros caballos en la recta final.

León estorbó al jockey Alexander Chávez sobre Ultra Rays, según el dictamen. One Glamorous Gal fue descalificado, pasando del tercero al sexto lugar.

Fue la quinta suspensión de León desde el pasado otoño, incluyendo una sanción de 15 días en Virginia Occidental por su presentar un documento falso y manipulado. La suspensión inicial de ocho días de León en Ohio se redujo porque no apeló; empezó a purgarla el lunes y se cumple el jueves.

El diario Courier Journal en Louisville fue el primer medio en informar sobre la actual suspensión de León.

La suspensión de Ohio es vigente en todos los estados, pero el agente Jeff Perrin dijo el miércoles a The Associated Press que ello no le impedirá al venezolano competir.

Perrin añadió que León debe reaparecer el viernes con seis montas en el Belterra Park en Cincinnati y otras carreras el fin de semana en el Churchill Downs en Louisville tras recibir numerosas ofertas tras su impactante victoria.

El futuro de León incluye otra monta con Rich Strike en el Preakness el 21 de mayo, si el caballo es inscrito, según Perrin. El preparador Eric Reed no respondió a consultas de AP.

Nuestro trabajo es ir donde nos necesitan, pero no tomamos esas decisiones", dijo Perrin, al comparar la decisión de los comisarios con una falta técnica en el baloncesto.

Con una gabela de 80-1 previo a la carrera, Rich Strike superó por tres cuartos de cuerpo al favorito Epicenter tras ser inscrito de último momento el viernes y quedó en el puesto número 20, en el extremo de la gatera.

Rich Strike pagó 163.60 dólares al primer lugar. Sólo Donerail en 1913 tuvo una paga mayor, de 184.90 dólares.