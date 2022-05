Nadal vence a Isner en Roma tras derrota contra Alcaraz

Rafael Nadal no tolera los descalabros en la arcilla.

A lo largo de su carrera, Nadal nunca ha perdido partidos consecutivos en su superficie predilecta y el español mantuvo esa racha el miércoles al despachar 6-3, 6-1 a John Isner para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Italia.

Nadal venía de perder ante Carlos Alcaraz, su compatriota de 19 años, en los cuartos de final del Abierto de Madrid la semana pasada. Al debutar directamente en la segunda ronda en Roma, Nadal quedó con marca de 44-0 en partidos posteriores a una derrota en arcilla.

Más importante, Nadal sumó confianza al ponerse a tono tras una fisura en una de sus costillas que le impidió jugar durante seis semanas antes del torneo Madrid.

Por más que quisiera añadir otro título a su cosecha récord de 10 títulos en el Foro Itálico, el gran objetivo de Nadal es recuperar su mejor forma con miras al Abierto de Francia, que arranca en menos de dos semanas. Nadal ha conquistado 13 de sus 21 cetros de Grand Slam en Roland Garros.

Después de culminado su partido, Nadal se fue directo a una cancha de práctica para seguir peloteando.

Nadal explicó que tengo un poco de prisa para encontrar cuanto antes su mejor tenis.

Necesito recuperar cosas que perdí por la lesión, dijo Nadal. Trabajar tanto como pueda para estar listo en un par de semanas".

Nadal resolvió su estreno de un zarpazo.

Con el duelo igualado 3-3 en el primer set, Nadal depositó una derecha en la red y cometió un doble falta para que Isner dispusiera de un par de oportunidades de quiebre. Pero Isner desperdició con errores no forzados sus dos oportunidades y Nadal defendió su saque.

En el siguiente juego, Nadal quebró el servicio de Isner cuando el gigante de 2 metros dejó una volea en la red. Nadal procedió a sentenciar el primer set y le rompió el saque a Isner en el primer juego del segundo.

El actual número 4 del mundo se irritó cuando le preguntaron sobre Alcaraz y si consideraba que su compatriota juega mejor al Nadal que tenía 19 años.

No lo sé, hombre", dijo. Y no podré hablar todos los días sobre quién va a ser o quién es más fuerte a esas alturas. No sé ni cómo era yo mismo... Será mejor dejar de compararlo conmigo.

El siguiente rival de Nadal será Denis Shapovalov, el canadiense al que venció en la misma instancia el año pasado en tres reñidos sets, y con el español levantando dos bolas de partido.

Tuve mucha suerte", dijo Nadal sobre ese duelo contra Shapovalov. No recuerdo exactamente, pero que fue casi un milagro.'

El alemán Alexander Zverev (2do cabeza de serie), quien fue vapuleado por Alcaraz en la final de Madrid el domingo, derrotó 7-6 (6), 6-3 a Sebastián Báez para poner fin a la racha de ocho victorias del argentino que entró al cuadro principal tras sortear la fase previa.

Otro argentino, Diego Schwartzman (12do preclasificado), se despidió al caer 6-1, 7-6 (4) ante el estadounidense Marcos Girón.

Iga Swiatek, defensora del título en el cuadro femenino, estiró a 24 su racha de victorias al vencer 6-3, 6-0 a la rumana Elena-Gabriela Ruse.

La rival de turno de Swiatek se las verá ahora contra la bielorrusa Victoria Azarenka, quien superó 6-2, 6-4 a la colombiana Camila Osorio.