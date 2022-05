Peloteros de las menores llegan a arreglo en demanda

Los peloteros de las menores y el béisbol de las Grandes Ligas han llegado a un arreglo en una demanda, según la cual, los clubes habían violado las leyes del salario mínimo.

No se revelaron los términos del arreglo en un documento que se presentó el martes ante la corte.

Dos personas cercanas a las negociaciones, quienes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque no está permitida la divulgación de los detalles, dijeron que ambas partes discutieron en semanas recientes la posibilidad de llegar a un arreglo por unos 200 millones de dólares.

Nos complace informar que las partes han llegado a un principio de acuerdo en este caso abierto hace más de ocho años, sujeto a la aprobación de la corte, dijeron los abogados de los peloteros en un comunicado. Estamos ansiosos por presentar los documentos preliminares de aprobación ante el tribunal, y no podemos emitir más comentarios sino hasta entonces.

Ambas partes pidieron a la corte permiso de presentar para el 11 de enero los documentos en busca de la aprobación del arreglo.

La demanda fue presentada en 2014 por el primera base y jardinero Aaron Senne, seleccionado en la décima ronda del draft por los Marlins en 2009 y quien se retiró en 2013. Interpusieron también la denuncia otros dos peloteros retirados tras su reclutamiento en las últimas rondas del draft: Michael Liberto, infielder de Kansas City, y Oliver Odie, pitcher de San Francisco.

Los tres indicaban que hubo infracciones a la Ley Federal de Estándares Equitativos de Trabajo, así como a los requisitos sobre salario mínimo y horas extra para una semana laboral que estimaron entre 50 y 60 horas.

Se había programado un juicio para el 1 de junio en la corte federal de distrito en San Francisco. Varias categorías de peloteros forman parte de un caso que involucra las leyes de diferentes estados.