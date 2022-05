NBA: Dueño dice que Spurs se quedan en San Antonio

El dueño de los Spurs de San Antonio Peter J. Holt pidió a los fanáticos del equipo dejar de precuparse: no se irán a ningún lado.

La intención de los Spurs para jugar unos cuantos partidos en Austin, situada a unos 129 kilómetros (80 millas) de distancia, despertó ansiedad en la afición local de que los dueños estuviesen considerando la posibilidad de mudar al equipo.

Quiero tranquilizarles y que los Spurs están en San Antonio para quedarse", dijo Holt en un mensaje publicado el martes en Twitter.

Mi familia se involucró con los Spurs en los 90 porque existía una amenaza verdadera de una mudanza. No permitimos que eso ocurriera y no permitiremos que eso ocurra ahora", dijo Holt. "Los Spurs no existirían sin la ciudad y la gente de San Antonio.

El condado de Bexar es dueño del estadio AT&T, donde juegan los Spurs como locales. Funcionarios del condado expresaron alarma ante el pedido del equipo de escenificar dos partidos de local en el Moody Center, una nueva arena en Austin. Un ejecutivo del equipo respondió que la franquicia nada más busca expandir su marca.

La creciente popularidad y la llegada de grandes corporaciones que podrían patrocinar a franquicias deportivas han puesto nerviosas a las autoridades de San Antonio con que la capital del estado de Texas pueda llevarse a los Spurs.

San Antonio se llevó un fiasco hace años atrás, cuando la liga de fútbol MLS optó por expandirse en Austin en vez de ellos.