Propietario de Colts subastará guitarra de Kurt Cobain

El propietario de los Colts de Indianápolis, Jim Irsay, ha ampliado en el correr de los años su enorme colección de guitarras.

El lunes, Irsay anunció que uno de sus instrumentos más preciados, la guitarra eléctrica Fender Mustang que utilizó el ya fallecido Kurt Cobain, será subastada a fin de apoyar la campaña del equipo para la concienciación de la salud mental Kicking The Stigma (Pateando al Estigma).

La subasta se efectuará del 20 al 22 de mayo en el Hard Rock Café de Times Square, en la Ciudad de Nueva York, y una parte de lo obtenido se canalizará a la iniciativa de Irsay.

Durante el anuncio, Irsay, y su hija, Kalen Jackson, dijeron que la familia de Cobain apoyó la decisión y pondrá disponibles otros objetos del cantautor estadounidense en el bloque de la subasta.

Pero Irsay, que posee docenas de instrumentos musicales, incluida una batería de The Beatles y el manuscrito original de On The Road de Jack Kerouac no tiene intención de que se lleven la guitarra de Cobain por menos de 2 millones de dólares, que será el precio desde el que arrancará la puja.

Cobain utilizó la guitarra en el emblemático video musical Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

Los Irsay han anunciado que aportarán 16 millones de dólares a la iniciativa de salud mental del equipo y el propietario señaló que ha conversado con el cineasta Peter Berg sobre filmar un nuevo anuncio de servicio público.

Berg dirigió éxitos de Hollywood como Friday Night Lights, Lone Survivor y Patriots Day.

Cobain murió en abril de 1994 de lo que fue determinado por las autoridades como un suicidio.