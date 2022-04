Halep supera a la anfitriona Badosa en Madrid

Simona Halep jugó uno de sus mejores partidos nuevamente en el Abierto de Madrid y venció a la favorita local Paula Badosa en sets seguidos para alcanzar el sábado los octavos de final por séptima ocasión en 11 torneos.

La rumana, dos veces campeona en Madrid realizó 21 tiros ganadores para superar por 6-3, 6-1 a Badosa, segunda del escalafón, en la cancha central de la Caja Mágica.

Sabía que tenía que estar concentrada para cada punto y dar todo lo que tengo, y lo hice muy bien hoy, afirmó Halep, 21ra del ranking mundial. Estoy muy satisfecha con la forma en la que jugué.

En la siguiente fase, Halep se medirá con Coco Gauff. La estadounidense de 18 años derrotó a la kazaja Yulia Putintseva, por 6-1, 2-6, 6-4, luego de convertir seis de sus 21 puntos para rompimiento.

Badosa, quien nunca antes en su incipiente carrera había ostentado un puesto tan alto en el ranking, convirtió sólo uno de siete puntos de quiebre ante Halep. La española se abrió paso el año pasado alcanzando las semifinales de Madrid como invitada y 62da del mundo.

"Ella ha jugado a un gran nivel, todo el mérito para ella, yo no he jugado bien, reconoció Badosa. Fallé en todo, por eso sólo gané cuatro juegos. Ella jugó muy bien, rápida de piernas, bien con el saque. En los momentos importante las pelotas cayeron de su lado. Sólo queda aplaudirla, es una campeona de nuestro deporte. No es el mejor momento ahora mismo, es malo, es duro perder en casa.

Halep ganó títulos consecutivos en Madrid en el 2016 y 17, fue finalista en el 2014 y 19. Tiene 29 victorias en el cuadro principal, detrás de las 31 que ostenta en el Abierto de Australia y Roland Garros.

Sólo la tres veces campeona Petra Kvitova ha ganado más encuentros del cuadro principal que Halep en Madrid, con 32.

Victoria Azarenka, otrora número uno del mundo, se recuperó para vencer por 3-6, 6-1, 6-3 a Tamara Zidansek en 2 horas y 20 minutos en el primer duelo desde la tercera ronda en Miami, cuando se retiró por motivos personales.

La octava preclasificada Ons Jabeur venció por 7-5, 0-6, 6-4 a Varvara Gracheva y Belinda Bencic superó a Karolina Muchova 6-3, 4-6, 7-5. La estadounidense Amanda Anisimova también necesitó tres sets para derrotar a Petra Martic.