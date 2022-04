Jazz enfrenta incertidumbre tras eliminación en playoffs

El Jazz de Utah llegó a esta temporada como uno de los equipos favoritos para ganar el título de la NBA.

Como algunos otros conjuntos en lo alto de esa lista, incluidos los Lakers y los Nets, Utah terminó siendo una decepción.

El Jazz, que trajo de regreso a muchos jugadores clave de la temporada pasada, cuando terminó con el mejor récord de la NBA en la campaña regular, sucumbió frente a los Mavericks de Dallas en seis duelos.

Fue su segunda derrota en la primera ronda de los playoffs en tres temporadas.

Nos quedamos cortos en nuestro objetivo, dijo el base Donovan Mitchell. Esto duele, no voy a mentir.

Los cambios potenciales después de otro decepcionante final se podrían centrar en Mitchell y el pívot Rudy Gobert.

Gobert tiene estipulado cobrar 85 millones de dólares en los próximos dos años, además de que posee una opción de 46,6 millones para extender su convenio por la temporada 2025-26. Mitchell tiene un acuerdo por 67.5 millones por los próximos dos años, seguido por una opción de 37 millones.

Su relación ha sido tensa por momentos, al menos al inicio de la pandemia, cuando Gobert fue el primer jugador de la NBA en arrojar positivo a COVID-19 y Mitchell le siguió un día después.

Desde entonces ha crecido la especulación sobre si un anotador dinámico como Mitchell y un defensivo dominante como el francés Gobert pueden ser una combinación de 1-2 para liderar a un equipo capaz de conquistar el campeonato.

Ambos tendrán interés en saber si el Jazz decide ponerlos a disposición en el mercado de canjes, y no está lejana la posibilidad de que alguno de ellos o ambos soliciten marcharse por su cuenta.

Hay cosas que podrían cambiar, reconoció Mitchell después de la derrota en el sexto partido, el jueves por la noche. No estoy listo para discutir eso, para ser sincero ahora mismo. Mentalmente no estoy en posición de ser completamente honesto, realmente no.

¿SE QUEDA SNYDER?

También hay dudas sobre el destino del entrenador Quin Snyder.

Tiene marca de 372-264 a lo largo de ocho temporadas en Utah. Es apenas uno de dos coaches en conseguir récord ganador en su carrera con el Jazz. El miembro del Salón de la Fama Jerry Sloan es el otro. Pero el éxito en temporada regular no se ha visto reflejado en playoffs. Utah tiene récord de 21-20 en postemporada con Snyder y no ha pasado de la segunda ronda con él en el cargo.