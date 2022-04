Con Paul perfecto, Suns eliminan a Pelicans en 1ra ronda

Chris ha logrado tantas cosas en sus 17 temporadas dentro de la NBA que es casi imposible hacer un recuento.

Su palmarés no incluye un título. Pero la perfección que mostró el jueves ante su equipo anterior será difícil de emular.

Paul encestó sus 14 tiros de campo, la mayor cantidad sin una falla en la historia de la postemporada, y los Suns de Phoenix vencieron 115-109 a los Pelicans de Nueva Orleáns, para poner fin a la serie de primera ronda en seis partidos.

No tenía idea, dijo Paul, cuando se le preguntó sobre el récord. Pienso que tal vez al descanso me dije que debía disparar un poco más. Pero durante el partido, sólo traté de jugar. No estaba intentando tiros alocados.

Devin Booker regresó de una lesión en el tendón de la corva y encestó un triple casi al final.

Paul convirtió sus cuatro tiros libres, además de sumar ocho asistencias para que los Suns, primeros preclasificados, se recuperaran de un déficit de 10 puntos al medio tiempo.

Phoenix enfrentará en la segunda ronda a Dallas, que más tarde eliminó a Utah, también en el sexto partido.

Paul ayudó a que los Suns se fueran arriba definitivamente y puso el marcador 102-101 con una asistencia a Deandre Ayton, quien clavó el balón a 2:12 minutos del final. Ayton terminó con 22 tantos, encestando 10 de 12 tiros.

Monty Williams, el entrenador de los Suns, consideró difícil jerarquizar los logros de Paul como anotador, líder y gestor del juego.

No puedo decirlo siquiera, porque él ha hecho estas cosas muchas veces, dijo. Esto es probablemente lo mejor, porque ocurrió hoy, y yo sabía lo especial que es Nueva Orleáns para él. Se preocupa mucho por la ciudad, sus fanáticos y sus niños.

Booker disputó su primer partido en nueve días desde que se lesionó el tendón de la corva derecho tras sumar 31 puntos en la primera mitad del segundo partido. Ahora tuvo 13 unidades, encestando 5 de 12 tiros de campo, con cinco rebotes y tres asistencias en 32 minutos.

Brandon Ingram lideró a los Pelicans con 21 unidades.