Djokovic podrá jugar en Wimbledon; no tiene que vacunarse

Novak Djokovic podrá defender su título en Wimbledon, pese a que no se ha vacunado contra el COVID-19, ya que la inoculación no es requisito para ingresar a Gran Bretaña, dijo el martes la directora ejecutiva del All England Club Sally Bolton.

Djokovic, actual número uno del mundo, no pudo disputar el Abierto de Australia en enero tras ser deportado del país por no estar vacunado contra la enfermedad causada por un coronavirus que ha provocado millones de muertes durante la pandemia que comenzó en 2020.

Durante una comparecencia con los medios previo al torneo de Wimbledon, que comienza el 27 de junio, Bolton dijo que si bien, desde luego, se alienta" a que todos los jugadores se vacunen, no será un requisito para competir en en el Grand Slam en superficie de césped este año.

Aparte que no pudo defender su cetro en el Melbourne Park al cabo de una saga legal de 11 días sobre su permanencia en Australia, el astro serbio de 34 años también se perdió los torneos de Indian Wells y Miami ” ambos de la serie Masters 1000 ” al no poder viajar a Estados Unidos por ser un extranjero que no se ha vacunado.

La Federación Estadounidense de Tenis ha dicho que acatará los protocolos gubernamentales que estén en vigor sobre el estatus de vacunación del COVID-19 para cuando se escenifique el Abierto de Estados Unidos, a fines de agosto.

Djokovic ” quien ha dicho que contraído COVID-19 en dos ocasiones, la primera en 2020 y luego en 2021 ” ha ganado 20 títulos de Grand Slam, empatado con Roger Federer en el segundo lugar de la tabla histórica de hombres. Persiguen a Rafael Nadal, quien sumó el 21ro de su carrera en el reciente Abierto de Australia.

Seis de los trofeos de Djokovic fueron en Wimbledon, consagrándose en las tres últimas veces que el torneo se ha disputado ” en 2018, 2019 y 2021. No se pudo escenificar en 2020 debido a la pandemia.

Luego de lo ocurrido en Australia, Djokovic manifestó que estaba dispuesto a perderse las demás citas de Grand Slam si le exigían vacunarse para jugar.

El próximo grande es el Abierto de Francia, que arrancará el 22 de mayo en la arcilla de París. Amelie Mauresmo, la directora de Roland Garros, dijo el mes pasado que no había nada que pudiera impedirle a Djokovic defender el título que ganó en el año pasado.

El Abierto de Italia en Roma, un torneo que se disputa en la antesala de Roland Garros, también ha dicho que Djokovic podrá jugar ahí el mes entrante.