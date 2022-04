Liverpool gana derbi y sigue en lucha por título de Premier

El Liverpool no sólo celebró su victoria en el derbi de Merseyside, sino que se mantuvo a la estela del Manchester City en la lucha por el título de la Liga Premier.

La victoria 2-0 del Liverpool en el Anfield el domingo también envió al Everton a la zona de descenso, dejando la permanencia de su vecino en la máxima categoría de Inglaterra en gran duda a falta de un mes para el final de la temporada.

Los tantos en la segunda mitad de Andrew Robertson y Divock Origi fueron suficientes para el Liverpool en un partido que terminó con los aficionados locales cantando Going down, going down a sus rivales desde el otro lado de Stanley Park.

Para completar una jornada nefasta para el Everton, su rival por el descenso, el Burnley, ganó su segundo partido consecutivo desde que despidió a su veterano entrenador Sean Dyche, por 1-0 en casa ante el Wolverhampton.

El Everton quedó en el antepenúltimo lugar y dos puntos por debajo del Burnley, que finalmente salió de la zona de descenso.

El Everton, que ha estado en la primera división todos los años desde la temporada 1954-55, ha jugado un partido menos que el Burnley, pero tiene una dura racha con partidos contra el Chelsea, el Arsenal y el Brentford, que está en plena forma.

Más importante aún para el Liverpool, el equipo volvió a estar a un punto del City a falta de cinco partidos en una carrera por el título que parece destinada a llegar al último fin de semana.

En otros partidos, el Chelsea marcó en el minuto 90 por medio de Christian Pulisic para vencer al West Ham (1-0) y consolidar la tercera plaza, con cinco puntos de ventaja sobre el Arsenal, cuarto.

El Brighton empató 2-2 en casa con el Southampton.