América vence a Tigres y se mete a zona de liguilla directa

Una racha de seis triunfos consecutivos que catapultó al América del penúltimo puesto de la clasificación hasta el cuarto lugar con un boleto provisional a cuartos de final parecerían motivos suficientes para ilusionar a cualquier entrenador.

El argentino Fernando Ortiz no es uno de ellos.

Con tantos del chileno Diego Valdés y de Henry Martín, el América de Ortiz doblegó el sábado 2-0 a Tigres y alcanzó su sexto triunfo consecutivo para colocarse provisionalmente dentro de zona de liguilla directa en el torneo Clausura mexicano.

Valdés convirtió su quinto gol del torneo a los 31 minutos, Martín amplió el margen en los descuentos y eso le bastó a las íguilas para extender su buen momento.

Se muestra que hay equipo, que hay comunión y compromiso con un equipo con jugadores que entendieron la situación y salieron adelante y eso como entrenador me satisface, dijo Ortiz en rueda de prensa. Yo no soy nadie como entrenador, recién inicio y me enorgullece en lo más profundo.

El despertar de las íguilas se dio tras la salida del entrenador argentino Santiago Solari, quien fue relevado por su compatriota Ortiz, quien era el encargado del equipo Sub20 de los azulcremas.

El entrenador fue nombrado interino hasta el finalizar el torneo cuando la dirigencia analizará su continuidad.

Yo vivo el día a día y soy feliz y lo seré hasta el martes, porque entonces comenzamos a preparar el partido siguiente, mejor hablen de los jugadores, ellos son los protagonistas de cada batalla y lo han hecho de maravilla, dijo Ortiz

América conquistó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Universitario de Monterrey, donde no pierde desde el 2 de diciembre de 2017.

Los jugadores sacaron la cara del momento difícil que atravesaban y hoy pueden disfrutar, a la afición le garantizo trabajo y que los jugadores van a responder cuando tengan que responder, añadió el entrenador. Yo no me puedo ilusionar, yo sólo pienso que el martes regreso a Coapa a preparar el siguiente partido.

Tigres sufrió su segunda derrota consecutiva y se mantiene con 32 puntos en la segunda posición, un sitio del que no se moverá sin importar lo que ocurra en la última fecha.

DESPIERTAN LAS CHIVAS

Alexis Vega y Roberto Alvarado anotaron goles en el primer tiempo y Chivas se enfiló a un tercer triunfo consecutivo al derrotar 3-1 a Pumas.

Vega remeció primero las redes a los 11 minutos y Alvarado le dio rumbo al encuentro con su anotación a los 45.

Jesús Angulo agregó un tanto a los 60 para el Guadalajara, que ahora tiene 23 puntos con los que se coloca en la sexta posición y ya aseguró un puesto en la reclasificación sin importar lo que ocurra en la última fecha.

Chivas marcaba 13ro hace tres semanas cuando fue cesado su entrenador Marcelo Michel Leaño. Fue relevado por Ricardo Cadena, quien trabajaba con la sucursal Tapatío, en la segunda división.

El brasileño Rogerio De Oliveira descontó a los 58 para Pumas, que perdió su segundo encuentro consecutivo y se mantiene con 19 unidades, en la undécima posición cuando restan cuatro encuentros en la 16ta fecha.

PACHUCA AMARRA EL PRIMER PUESTO

Luis Chávez firmó un doblete y Roberto De la Rosa anotó otro tanto para encabezar la goleada del Pachuca 3-0 a Monterrey, que amarró el primer puesto en la siembra de la liguilla por el título del torneo Clausura mexicano.

Chávez marcó sus tantos a los 17 y 76 minutos para los Tuzos, que conquistaron su tercer triunfo consecutivo.

De La Rosa sumó un gol a los 71 para el Pachuca, que alcanzó 38 puntos y se mantiene en primer puesto cuando resta una fecha en el calendario regular.

Se trata de la segunda mejor cosecha de puntos en la historia del club .y está a uno solo de empatar el récord de 39 impuesto en el Clausura 2007, cuando Pachuca ganó el título de liga.

Los Tuzos irán por esa marca en la última fecha cuando visiten a Pumas en Ciudad Universitaria.

Monterrey extendió a tres su racha de partidos sin ganar y se mantuvo con 23 puntos en el octavo peldaño, a la espera de los demás resultados en la fecha.

Los Rayados han extrañado a su goleador Rogelio Funes Mori, quien fue operado de la rodilla. Tienen sólo un tanto en sus últimos cuatro partidos.