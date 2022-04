Ben Simmons espera debutar con Nets en serie ante Celtics

Ben Simmons espera jugar con los Nets de Brooklyn en su choque contra los Celtics de Boston en la primera ronda de la postemporada de la NBA, aunque es probable que no esté listo para el tercer partido de la serie el sábado.

Simmons dijo que es más probable que esté en la cancha el lunes para el cuarto juego.

Creo que es razonable pensar eso, pero vamos día a día, indicó Simmons después de la práctica del viernes. No puedo decir definitivamente el cuarto partido o el tercer partido. Si pudiera jugar ahora mismo, estaría en la cancha.

Simmons no jugó para los 76ers de Filadelfia esta temporada y luego sufrió una lesión de espalda tras ser canjeado a los Nets en febrero. Recientemente ha comenzado a hacer algo más que entrenamiento individual mientras lidia con una hernia de disco.

Los Nets están abajo 2-0 en la serie. Simmons espera tener otro entrenamiento el sábado antes que se determine si está listo para jugar el lunes, cuando Brooklyn podría enfrentar la eliminación.

No quiero presionar demasiado a Ben. No ha jugado básquetbol en este entorno desde hace mucho tiempo, por lo que sería asombroso tenerlo de vuelta e incorporarlo a nuestro grupo en la cancha, dijo el coach de los Nets, Steve Nash. Obviamente, sabemos que nos da tamaño, velocidad, creación de juego, defensiva, rebotes y todas esas cosas que son de ayuda, pero solo tendremos que ver cómo progresa y no presionar demasiado por su regreso.

Simmons no ha jugado un partido desde el 20 de junio del año pasado, cuando los 76ers perdieron el séptimo encuentro en casa ante Atlanta en la segunda ronda de la postemporada. El australiano de 25 años solicitó ser canjeado después y luego no jugó para los 76ers esta temporada, argumentando problemas de salud mental.

No hará ninguna predicción sobre qué tan bien puede jugar después del descanso, pero insiste en que quiere intentarlo, incluso con tanta inactividad en un momento tan importante.

Una vez que mi cuerpo esté listo, quiero poder ayudar a este equipo a ganar. Para eso estoy aquí, pero es lo que es, afirmó Simmons. Tengo que estar en la cancha y ayudar a este equipo a ganar. Fui canjeado a los Nets de Brooklyn y eso es lo que necesitan que haga.

Incluso con un juego ofensivo limitado, Simmons sería una ayuda para los Nets por lo que hace del otro lado de la cancha. Fue nombrado para el primer equipo All-Defensive de la NBA en cada una de las últimas dos temporadas y podría turnarse para encarar a las estrellas ofensivas de los Celtics, Jayson Tatum y Jaylen Brown.