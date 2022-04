Kenianos Chebet y Jepchirchir ganan el Maratón de Boston

Los kenianos Evens Chebet y Peres Jepchirchir ganaron el lunes en forma espectacular la 126ta edición del Maratón de Boston, Chebet con una acelerada monumental en los kilómetros finales y Jepchirchir, actual campeona olímpica, tras una épica batalla con la etíope Ababel Yeshaneh que se decidió casi sobre la meta.

Chebet se desprendió del resto faltando bastante para llegada y sacó amplias ventajas, que nunca cedió.

Ganó en 2 horas, 6 minutos y 60 segundos, superando por 30 segundos a Gabriel Geay, de Tanzania. Tercero llegó el campeón del año pasado Benson Kpruto. Los tres se habían desprendido del resto y corrieron juntos hasta que Chebet se fugó solo.

Quiero agradecerle a Dios, expresó Chebet, el quinto keniano que gana este maratón en los últimos diez años. "En el 2018 no me fue bien. Hoy estuve mejor".

Chebet fue uno de varios corredores que tuvieron que abandonar por el mal tiempo cuando vino por primera vez a Boston en el 2018.

Los técnicos me dijeron que si veía que mis rivales se acercaban tenía que distanciarme. Confiaba en que podía hacerlo", señaló el keniano. Cerca de la meta, vi que no tenía a nadie cerca y eso me alentó.

Mientras que en la prueba masculina la única duda era si Chebet tendría resto, en la femenina no se supo quién ganaría hasta los últimos metros.

Jepchirchir, actual campeona olímpica, corrió codo a codo con Yeshaneh y en el último kilómetro y medio (una milla) se alternaron ocho veces en la punta. Yeshaneh, no obstante, ya no tuvo respuesta cuando su rival tomó la delantera a unos 400 metros de la meta en la 50ma edición de la prueba femenina.

La keniana cronometró 2.21.01 y superó por cuatro segundos a la etíope.

Ella es fuerte, expresó Jepchirchir, quien ganó 150.000 dólares. Quedé atrás por momentos, pero nunca perdí la esperanza.

En determinado momento la etíope se distrajo y se tropezó con Jepchirchir, quien no se molestó.

Ella es mi mejor amiga, afirmó.

La keniana Mary Ngugi quedó tercera por segunda vez en seis meses. Ya había ocupado esa posición en octubre, cuando se corrió la edición del 2021, demorada por la pandemia del coronavirus.

El estadounidense Daniel Romanchuk ganó por segunda vez la carrera en silla de ruedas, en 1.26.58. La suiza Manuela Schar se coronó por segunda vez seguida y cuarta en total en la prueba femenina, en 1.41.08.

Más de 28.000 corredores participaron en la prueba.

A lo largo del recorrido abundaron las banderas de Ucrania en apoyo de ese país, que fue invadido por Rusia. Los organizadores retiraron la invitación a los corredores de Rusia y su aliado Bielorrusia.