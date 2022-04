Zverev gana a Sinner en Montecarlo y ya está en semis

El alemán Alexander Zverev se impuso el viernes 5-7, 6-3, 7-6 (5) a Jannik Sinner en un clásico del Masters de Montecarlo para avanzar a las semifinales del primer torneo de la temporada en canchas de arcilla en Europa.

Sinner se recuperó de un quiebre de servicio para ganar el primer set y Zverev le devolvió el favor al italiano en el segundo. El alemán de 24 años remontó dos veces de rompimientos en el tercer set y tuvo que extender el duelo de cuartos de final a un desempate.

En un partido con 10 quiebres de servicio, la mitad de los puntos de desempate fueron para el tenista que recibió el saque, y Zverev finalmente ganó después de más de tres horas, cuando Sinner dejó un tiro en la red.

Zverev, segundo preclasificado, se medirá con el campeón defensor Stefanos Tsitsipas el sábado, en las semifinales.

Tsitsipas doblegó al argentino Diego Schwartzman por 6-2, 6-7 (3), 6-4. El griego, quinto preclasificado, navegó tranquilo en el primer parcial pero dilapidó una delantera de 5-2 en el segundo.

Se recuperó de un 4-0 en la manga decisiva para llevarse el encuentro con su cierre en poco menos de tres horas.

Pienso que permití que se me escapara, dijo Tsitsipas acerca de la oportunidad que perdió de ganar en sets corridos. Hubo un momento en el partido en el que sentí que lo que trataba de hacer en la cancha no me estaba funcionando. Quise seguir lo más posible en la cancha. Me relajé un poco y me enfoqué en cada tiro... Eso funcionó muy bien.

El español Alejandro Davidovich Fokina quien eliminó a Novak Djokovic el martes, hizo lo mismo al estadounidense Taylor Fritz con una victoria de 2-6, 6-4, 6-3.

Davidovich Fokina rompió el servicio del 10mo preclasificado con el set decisivo empatado 3-3 para apuntarse a su primera semifinal en un evento de masters, donde jugará contra el búlgaro Grigor Dimitrov.

Estoy disfrutando cada punto, afirmó Davidovich Fokina. Me mantuve enfocado y creí en mí mismo.

Dimitrov superó 6-4, 3-6, 7-6 (2) al polaco Hubert Hurkacz. El búlgaro proveniente de la clasificación perdió dos puntos de partido en el set decisivo antes de llevárselo en el tiebreaker.