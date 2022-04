Roberts defiende decisión de retirar a Kershaw

La decisión del manager Dave Roberts, quien retiró a Clayton Kershaw pese a que había lanzado siete innings perfectos por los Dodgers de Los íngeles ante Minnesota, generó un encendido debate en las mayores.

Un día después, el piloto negó que lamentara su decisión.

No puedo dirigir a los peloteros de un club si llevo puesta la gorra de un fanático, dijo Roberts el jueves, antes de que el equipo disputara su primer juego como local en la campaña, ante Cincinnati. Todo tiene un costo, y ni Clayton ni yo estábamos dispuestos a pagarlo.

Roberts dijo que Kershaw en cierto modo comenzó la toma de esta decisión, la cual llegó después de que el astro había realizado 80 lanzamientos el miércoles, en un duelo que los Dodgers ganaron por 7-0.

Kershaw, tres veces galardonado con el Cy Young, ponchó a 13 de sus 21 adversarios.

Hubo muchos motivos por los que Robert tomó una postura tan cautelosa con su astro.

Kershaw ha estado lesionado en cada una de las tres temporadas anteriores. El zurdo de 34 años se perdió más de dos meses de actividad el año pasado por un problema de inflamación del antebrazo, y no pudo actuar en los playoffs.

Firmó un nuevo contrato con el equipo este año, por 17 millones de dólares.

Su pretemporada se abrevió por el paro patronal, y efectuó el miércoles su primera apertura de la campaña. Los Dodgers son favoritos para ganar la Serie Mundial y quieren que Kershaw esté con ellos el mayor tiempo posible.

Sentí que fue la decisión adecuada por mi salud, por el bien del equipo, para que yo esté listo en octubre", dijo Kershaw el jueves. Todo me pareció la decisión acertada en el mejor momento.

Roberts ha enfrentado críticas en el pasado por sus decisiones sobre el pitcheo. En tres ocasiones ha retirado a abridores que llevaban juego sin hit.

Walker Buehler abandonó la lomita tras seis entradas en mayo de 2018. Rich Hill se marchó por una ampolla tras cubrir siete innings perfectos en septiembre de 2016 y Ross Stripling fue relevado luego de laborar siete capítulos y un tercio en abril de 2016.

De acuerdo con una investigación de ESPN, Kershaw y Hill son los únicos lanzadores en las Grandes Ligas en ser retirados en momentos en que habían cubierto siete innings perfectos o más en la historia de las mayores.

No veo las redes sociales, así que sólo puedo imaginar lo que se dijo ahí, indicó Roberts. Cuando haces tu trabajo, tendrás que responder por las consecuencias.

Kershaw entendió por qué los fanáticos de los Dodgers estarían molestos ante la oportunidad perdida de un juego perfecto.

El único en la historia de la franquicia fue el de Sandy Koufax ante los Cachorros de Chicago, el 9 de septiembre de 1965, en el Dodger Stadium.

Lo único que me hizo sentir mal es que, si yo fuera un fanático, me gustaría ver que el lanzador termina el juego, dijo. Así que, desde la perspectiva de un fanático, sí me siento mal por eso. Desearía haberlo hecho, pero ayer no era el día.