Leclerc saldrá desde la pole en el Gran Premio de Australia

El piloto de Ferrari Charles Leclerc saldrá desde la primera posición de la grilla por segunda vez esta temporada tras firmar una última vuelta magistral en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Australia el sábado.

Leclerc, que ganó la primera carrera de la temporada en Bahréin en marzo, paró el reloj en 1 minuto, 17.868 segundos, superando al Red Bull del campeón vigente, Max Verstappen, por 0.286 segundos.

El mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, ocupará la tercera posición de la parrilla, mientras que Lando Norris partirá desde la segunda línea con su McLaren tras lograr el cuarto mejor tiempo.

Lewis Hamilton, quien había ganado la pole en los seis últimos grandes premios disputados en Melbourne, fue 0.957 segundos más lento que Leclerc y saldrá quinto con Mercerdes.

La brillante conducción del monegasco dio a Ferrari su primera pole en Albert Park desde la conseguida por Kimi Raikkonen en 2007.

Me sentí bien. Más aún porque era un circuito en el que siempre he tenido problemas como piloto", afirmó Leclerc. En la Q3, pude darlo todo. Me siento muy bien. Mañana solo tenemos que hacer una buena salida y espero que podamos mantener la primera posición".

Verstappen apuntó qué no sentí realmente bien el auto en todo el fin de semana hasta ahora", y que había tenido algunos problemas. Como equipo, queremos más.

En una importante remodelación del circuito en Melbourne, cinco de las curvas de Albert Park se reorientaron y otras dos fueron suprimidas.

Tras dos grandes premios, Leclerc lidera el campeonato de pilotos con 45 puntos, seguido de Sainz (33) y Verstappen (25), quien subió a lo más alto del podio hace dos semanas en Arabia Saudí.