La NBA celebra su 75to aniversario pensando en el centenario

Era la broma recurrente de David Stern. Se le preguntaba cuándo la NBA agregaría una división europea y su respuesta casi siempre era la misma.

En 10 años, respondía el entonces comisionado de la NBA.

La cosa es que no pretendía ser una broma. Stern siempre pensaba en el futuro, buscando lo siguiente, la próxima innovación que mantenga la liga avanzando. Supervisó la expansión, presionó para que la NBA se transmitiera por televisión en todo el mundo y encontró maneras de llevar los ingresos a niveles históricos.

Se necesitaron más de 4.700 jugadores y casi 14 millones de puntos para llegar a este momento, pero la temporada del 75to aniversario de la NBA está llegando a su fin. Nadie sabe con certeza dónde estará la liga dentro de 25 años, cuando celebre su centenario.

Lo único seguro es que las cosas serán muy distintas.

Un torneo de play-in de postemporada fue agregado en años recientes. Es probable que se juegue un torneo durante la temporada regular en los próximos dos años. Para el 100mo aniversario, tal parece que habrá más equipos y más mujeres en puestos importantes, dentro y fuera del campo de juego.

Tal vez se agregue un tiro de cuatro puntos. írbitros robots. Las posibilidades son infinitas, especialmente en un mundo que cambia vertiginosa y rápidamente, en el que la tecnología evoluciona constantemente y las ideas fluyen con la misma rapidez.

Podríamos tener una liga separada, dijo el propietario de los Clippers de Los íngeles, Steve Ballmer. Obviamente hay ligas en Europa. Pero tienes que decir: ˜¿Cuál es el propósito? ¿Quieres que los mejores basquetbolistas de Europa jueguen en Europa o quieres que vengan a Estados Unidos y jueguen en la mejor liga del mundo?™ Creo que la respuesta es esta última, porque quieres ver lo mejor de lo mejor enfrentarse. Tener un equipo de la NBA en Londres sería una locura; El viaje desgastaría a la gente, así que no vas a hacer eso.

Donde Ballmer ve que habrá cambios es en la experiencia de los juegos.

La tecnología, insiste, y cree, lo es todo. La tecnología es lo que realmente permitió que el básquetbol creciera, porque los partidos de la NBA ahora se pueden ver en teléfonos y tabletas en casi todos los rincones del mundo.

Creo que la transmisión, la forma en que pensamos sobre la transmisión, la forma en que usamos la tecnología en la transmisión para mejorarla y hacerla más social... Creo que eso será radicalmente diferente, afirmó Ballmer. Creo que las experiencias en el estadio serán drásticamente diferentes, pero la transmisión es donde creo¦ ya no habrá una transmisión tal cual, será una interacción digital.

Nadie sabe lo que sucederá. Pero los jugadores de ahora están sentando las bases para lo que venga, tal como lo hicieron los jugadores de ayer para los jugadores de hoy.

Para LeBron James, depende de cada generación tomar el básquetbol e impulsarlo.

He mantenido el título de embajador de la liga. Nadie nunca me dijo que lo hiciera, pero sentí que si yo no iba a hacerlo, ¿Quién lo haría? Asumí eso con mucha responsabilidad y continuaré haciéndolo hasta que termine de jugar.

Y espera que en 25 años la NBA sea algo incluso mejor que lo que el mundo disfruta ahora.