Pedro Severino, suspendido 80 juegos por dopaje

fueron suspendidos 80 partidos al dar positivo por Boldenona, una sustancia que mejora el rendimiento.

El jardinero/primera base domicano Danny Santana, el pitcher dominicano Richard Rodríguez y el jugador de cuadro venezolano José Rondón fueron suspendidos, en la primera medida disciplinaria desde que se retomó el programa de prueba de uso de sustancias en las Grandes Ligas el 11 de marzo, después de 99 días de paro patronal.

Todos los positivos fueron detectados en muestras de orina tomadas previo al inicio del paro patronal, el 2 de diciembre. MLB concluyó que no podía anunciar medidas disciplinarias durante el paro, comentó a The Associated Press una persona con conocimiento del programa de pruebas, que habló bajo condición de anonimato debido a que los detalles no han sido anunciados.