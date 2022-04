Scherzer se suma a deGrom entre Mets lesionados

El as Max Scherzer sufrió una lesión de isquiotibiales y se desconoce cuándo podrá lanzar, lo que constituye otro golpe frustrante para una rotación de los Mets de Nueva York, que lucía brillante y ahora parece frágil.

Un día después de que los Mets informaron que Jacob deGrom se perderá un tiempo significativo por una lesión de hombro, Scherzer fue descartado de la apertura prevista para el sábado en un juego simulado.

A tan sólo cinco días de que los Mets inauguren su campaña en Washington, Scherzer dijo que no estaba seguro sobre los planes inmediatos. Tres veces galardonado con el Cy Young, el lanzador dijo que no espera que los problemas con su muslo derecho sean de largo plazo.

No lo sé, comentó Scherzer cuando se le preguntó cuándo lanzaría de nuevo. He tenido ya antes estas lesiones pequeñas en la corva. Se van en días. He tenido bastante fortuna de no sufrir lesiones graves de corva, sólo algunos pequeños sustos.

Pienso que esto será lo mismo. Para mí, será sólo cuestión de ir día con día... Pero cuando lidias con esto nunca sabes.